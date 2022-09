Harry Styles: Το «As It Was» ισοφαρίζει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στο No. 1 του Billboard Hot 100

Ο Harry Styles παραμένει ακλόνητος στην κορυφή.

Το «As It Was» του Harry Styles συμπληρώνει 14 εβδομάδες συνολικά στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και ισοφαρίζει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 64 χρόνια της ιστορίας του chart.

Σύμφωνα με τη Luminate, το «As It Was» κατέγραψε στις ΗΠΑ την εβδομάδα 9-15 Σεπτεμβρίου συνολικά 68,2 εκατομμύρια ραδιοφωνικές ακροάσεις (ουσιαστικά ίσες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), 14,4 εκατομμύρια streams (μείωση 9%) και 3.000 downloads (μείωση 13%).

Ο Harry Styles ισοφαρίζει την τέταρτη καλύτερη επίδοση για το τραγούδι με το μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στο No. 1 στην ιστορία του Hot 100, από την έναρξη του chart στις 4 Αυγούστου 1958.

Το «As It Was» έχει πραγματοποιήσει επίσης την καλύτερη επίδοση των τελευταίων τριών ετών, από τότε που το «Old Town Road» του Lil Nas X, με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus, κυριάρχησε για τον αριθμό ρεκόρ των 19 εβδομάδων στο No. 1 το 2019.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «As It Was» του Harry Stylesισοφάρισε επίσης το ρεκόρ για το τραγούδι με το μεγαλύτερο διάστημα παραμονής στο No. 1 του Hot 100 από σόλο καλλιτέχνη, χωρίς τη συμμετοχή άλλου ονόματος.

Από τα επτά τραγούδια που έχουν καταλάβει την κορυφή για 14 εβδομάδες, τα τέσσερα τραγούδια προέρχονται από σόλο καλλιτέχνες: Mariah Carey, Elton John, Whitney Houston και Harry Styles.

Το «As It Was» επεκτείνει επιπλέον το ρεκόρ του για το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στις δύο πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, έχοντας διανύσει τις 23 από τις 24 συνολικά εβδομάδες παρουσίας του στο chart στις πρώτες δύο θέσεις.

Εν τω μεταξύ, ο Harry Styles ξεπερνά με το «As It Was» το «Stay» του The Kid LAROI και του Justin Bieber για το τραγούδι με τις περισσότερες εβδομάδες (24) στην πρώτη τριάδα του Billboard Hot 100 στην ιστορία του chart.

Επιπλέον, το «As It Was» είναι το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που πέρασε στο Top 3 τις πρώτες 24 εβδομάδες του στο Hot 100.

Τα τραγούδια με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100

19 εβδομάδες

«Old Town Road» – Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus (2019)

16 εβδομάδες

«Despacito» – Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber (2017)

«One Sweet Day» – Mariah Carey & Boyz II Men (1995-96)

14 εβδομάδες

«As It Was» – Harry Styles (2022)

«Uptown Funk!» – Mark Ronson feat. Bruno Mars (2015)

«I Gotta Feeling» – The Black Eyed Peas (2009)

«We Belong Together» – Mariah Carey (2005)

«Candle in the Wind 1997» / «Something About the Way You Look Tonight» – Elton John (1997-98)

«Macarena (Bayside Boys Mix)» – Los Del Rio (1996)

«I’ll Make Love to You» – Boyz II Men (1994)

«I Will Always Love You» – Whitney Houston (1992-93)