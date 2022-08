Harry Styles: Το  «As It Was» συμπληρώνει 11 εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «As It Was» είναι το πρώτο τραγούδι στην ιστορία που ανεβαίνει για πέμπτη συνολική φορά στο No. 1 του Hot 100.

Το «As It Was» του Harry Styles επιστρέφει στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 11η συνολικά εβδομάδα και ισοφαρίζει το ρεκόρ για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του chart τα τελευταία δυόμιση χρόνια.

Το τελευταίο τραγούδι που βρέθηκε επίσης για 11 εβδομάδες στο No. 1 ήταν το «The Box» του Roddy Ricch, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.

Κανένα άλλο τραγούδι δεν έχει μείνει περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του Hot 100 από τότε που το «Old Town Road» του Lil Nas X με τη συμμετοχή του Billy Ray Cyrus, κυριάρχησε για τον αριθμό – ρεκόρ των 19 εβδομάδων στο No. 1 από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2019.

Εν τω μεταξύ, το «As It Was» του Harry Styles σημειώνει ένα ακόμη ρεκόρ ανεβαίνοντας για πέμπτη φορά συνολικά στο Νο. 1 του Hot 100, μετά το ντεμπούτο του στην πρώτη θέση της κατάταξης τον Απρίλιο.

Έκτοτε εναλλάσσεται μεταξύ των τριών πρώτων θέσεων του chart και για τελευταία φορά επέστρεψε την κορυφή τον Ιούλιο.

Το «As It Was» είναι το πρώτο τραγούδι στα 64 χρόνια της ιστορίας του Billboard Hot 100 που καταφέρνει να ανέβει πέντε διαφορετικές φορές στο Νο. 1.

Μόνο τρία τραγούδια έχουν ανέβει τέσσερις διαφορετικές φορές στο Νο. 1 του chart: Το «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey (από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2022), το «Mood» του 24kGoldn, με τη συμμετοχή του Iann Dior (2020-21) και το «Nice for What» του Drake (2018).

Επιπλέον, το «As It Was», το lead single από το άλμπουμ «Harry’s House» του Harry Styles, έχει διανύσει στην κορυφή του Billboard Hot 100 τις μισές εβδομάδες της συνολικής παρουσίας του στο chart (11 εβδομάδες στο No. 1 σε σύνολο 21 εβδομάδων παρουσίας στο Hot 100).

Το «As It Was» έχει γίνει δύο φορές πλατινένιο στις ΗΠΑ και πλατινένιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει παραμείνει στην πρώτη θέση των charts για δέκα εβδομάδες. Η επιτυχία του Harry Styles είναι πλατινένια και στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα έχει συμπληρώσει 17 συνεχόμενες εβδομάδες στο No. 1 του Διεθνούς Airplay Chart.

Δεν χρειάζεται να αναφερθεί ότι το «As It Was» είναι το προσωπικό τραγούδι του Harry Styles με τις περισσότερες εβδομάδες παραμονής στην κορυφή των charts και στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Το «As It Was» χάρισε στον Harry Styles τις πέντε από τις οκτώ υποψηφιότητές του στα MTV Video Music Awards 2022 και κέρδισε τα βραβείο για το Καλύτερο Pop και την Καλύτερη Φωτογραφία. Επίσης το «Harry’s House», στο οποίο περιλαμβάνεται το «As It Was», έλαβε το βραβείο του Άλμπουμ της Χρονιάς.