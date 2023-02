Harry Styles: 100.000 θεατές παρακολούθησαν την εμφάνισή του στο «Coachella»

Από απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η πρώτη εμφάνιση του Harry Styles στο «Coachella».

Τουλάχιστον 100.000 θεατές προσέλκυσε η κεντρική εμφάνιση του Harry Styles στο φημισμένο μουσικό φεστιβάλ «Coachella» την Παρασκευή 15 Απριλίου.

Πηγές αναφέρουν στο Variety ότι τουλάχιστον 100.000 θεατές συγκεντρώθηκαν στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ της Καλιφόρνιας για να παρακολουθήσουν την εμφάνιση του Βρετανού pop star, ο οποίος ήταν επικεφαλής της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης.

Καθώς η επίσημη συνολική χωρητικότητα του «Coachella» ανέρχεται σε 125.000 θεατές, το φετινό φεστιβάλ χαρακτηρίστηκε ως sold out.

Οι υπόλοιποι 20.000 και πλέον θεατές του φεστιβάλ φέρονται να παρακολούθησαν άλλες εμφανίσεις που φιλοξενήθηκαν στις μικρότερες σκηνές του «Coachella» όπως το Sahara Tent.

Ενώ μεγάλο μέρος του προγράμματος του Harry Styles ήταν γνωστό σε όσους παρακολούθησαν την περιοδεία του «Love on Tour» στη Βόρεια Αμερική τους προηγούμενους μήνες, ο 28χρονος τραγουδιστής εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να απογειώσει την rock θεϊκή προσωπικότητά του σε νέα ύψη καθ’ όλη τη διάρκεια της 90λεπτης εμφάνισής του.

Ο Harry Styles επεφύλασσε επίσης ορισμένες εκπλήξεις για την πρώτη εμφάνισή του στο «Coachella».

Υποδέχτηκε στη σκηνή τη Shania Twain για ένα ντουέτο στις επιτυχίες της «Man! I Feel Like a Woman!» και «Still the One» και παρουσίασε για πρώτη φορά δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια τα οποία μάλλον έχουν τους τίτλους «Boyfriends» και «Late Night Talking».

Ο Harry Styles ερμήνευσε επίσης για πρώτη φορά ζωντανά το νέο τραγούδι του «As It Was», το πρώτο single από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του, με τίτλο «Harry’s House», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου.

Στις πρώτες σειρές των θεατών στην εμφάνιση του Harry Styles στο «Coachella» εντοπίστηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Apple, Tim Cook και ο Ανώτερος Αντιπρόεδρος Υπηρεσιών της εταιρείας, Eddy Cue, καθώς ο δημοφιλής παρουσιαστής James Corden.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των θεατών που παρακολούθησαν τις κεντρικές εμφανίσεις του «Coachella» τις επόμενες δύο ημέρες. Επικεφαλής του Σαββάτου 16 Απριλίου ήταν η Billie Eilish και επικεφαλής της Κυριακής 17 Απριλίου ήταν οι Swedish House Mafia και ο The Weeknd.

Το δεύτερο και τελευταίο τριήμερο του «Coachella» θα διεξαχθεί στις 22 – 24 Απριλίου με τους ίδιους επικεφαλής και το ίδιο πρόγραμμα εμφανίσεων.