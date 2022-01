«Happy New Year»: Το γλυκόπικρο τραγούδι των ABBA για την Πρωτοχρονιά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ

Oι στίχοι του κλασικού τραγουδιού «Happy New Year» των ABBA είναι πιο επίκαιροι από ποτέ καθώς ο πλανήτης υποδέχεται άλλη μία χρονιά σε πανδημία.

Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι μια από τις πιο χαρούμενες γιορτές του έτους, αλλά συνοδεύεται από μεγάλη πίεση. Κατά κάποιο τρόπο, η Πρωτοχρονιά πρέπει να μοιάζει πιο «ξεχωριστή» – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό – από άλλες ημέρες. Ωστόσο η ελπίδα που συνοδεύει την Πρωτοχρονιά αντισταθμίζεται στην εποχή μίας παγκόσμιας πανδημίας από την αβεβαιότητα και τη μελαγχολία.

Αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα αποτυπώνεται στο κλασικό τραγούδι «Happy New Year» των ΑΒΒΑ, το οποίο, αν και κυκλοφόρησε από τέσσερις δεκαετίες, αποτελεί ένα από τα διαχρονικά τραγούδια για την Πρωτοχρονιά, αλλά και το πιο κατάλληλο τραγούδι για την πρώτη ημέρα του 2022.

«Τελείωσε η σαμπάνια / Και τα πυροτεχνήματα τελείωσαν / Εδώ είμαστε, εγώ κι εσύ /

Νιώθουμε χαμένοι και μελαγχολικοί / Είναι το τέλος του πάρτι / Και το πρωί μοιάζει τόσο γκρίζο / Τόσο διαφορετικό από το χθες / Τώρα είναι η ώρα να πούμε / Ευτυχισμένο το νέο έτος», τραγουδούν οι ΑΒΒΑ.

Το «Happy New Year» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Super Trouper» των ΑΒΒΑ που κυκλοφόρησε το 1980.

Οι ABBA εύχονται σε όλους καλή χρονιά με το «Happy New Year». Στο ρεφρέν του τραγουδιού, η Agnetha Fältskog ελπίζει ότι το νέο έτος ο κόσμος θα είναι ένα καλύτερο μέρος, ένα όμορφο μέρος «όπου κάθε γείτονας είναι φίλος».

Στη σημερινή εποχή, το «Happy New Year», το οποίο ερμήνευσε η Agnetha Fältskog με φωνητικά από την Anni-Frid Lyngstad, θα είχε κυκλοφορήσει παγκοσμίως ως single, αλλά οι ABBA, γνωρίζοντας ότι δεν ήθελαν ποτέ να στερήσουν τίποτα από τους θαυμαστές τους, είχαν ήδη κυκλοφορήσει δύο singles από το «Super Trouper», ενώ ένα τρίτο ήταν καθ’ οδόν (το ομότιτλο τραγούδι του «Super Trouper», το «The Winner Takes It All» και το «Lay All Your Love On Me»).

Έτσι το «Happy New Year» παρέμεινε το πρώτο τραγούδι της δεύτερης πλευράς του άλμπουμ «Super Trouper».

Προωθήθηκε ως single μόνο στην Αργεντινή κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας του στην ισπανόφωνη εκδοχή του, με τίτλο «Felicidad», ωστόσο έχει γίνει, όπως τόσα πολλά τραγούδια, βασικό κομμάτι του καταλόγου των ABBA.

Ο Björn Ulvaeus και ο Benny Andersson έγραψαν το «Happy New Year» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στα Μπαρμπάντος τον Ιανουάριο του 1980 και το τραγούδι αποτελεί την τέλεια αποτύπωση της γλυκόπικρης μαγείας των ABBA. Το κλασικό κομμάτι ηχογραφήθηκε στα εμβληματικά Polar Music Studios στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στα οποία γεννήθηκαν πολλά τραγούδια των ABBA.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «Daddy Don’t Get Drunk on Christmas Day» (Μπαμπά μην μεθύσεις την ημέρα των Χριστουγέννων). Ωστόσο, μετά την αλλαγή της πλοκής του τραγουδιού, άλλαξε και ο τίτλος του.

Το «Happy New Year» προοριζόταν να συμπεριληφθεί σε ένα μιούζικαλ που διαδραματιζόταν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Από τη μία πλευρά, είναι ένας συναρπαστικός ύμνος ελπίδας για το μέλλον, ωστόσο, με στίχους όπως «τα όνειρα που είχαμε πριν είναι όλα νεκρά, τίποτα περισσότερο από κομφετί στο πάτωμα», δεν αντικατόπτριζε μόνο την εσωτερική αναταραχή εντός των ABBA εκείνη την εποχή, αλλά και την ευρύτερη νοσταλγία και τα ανάμεικτα συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι με το πέρασμα του χρόνου, τα οποία ενισχύονται κατά την αλλαγή ενός έτους.

Ωστόσο, η ελπίδα είναι αυτή που επικρατεί: «Μακάρι όλοι μας να έχουμε ένα όραμα τώρα και τότε, ενός κόσμου όπου κάθε γείτονας είναι φίλος», τραγουδά η Agnetha στο ρεφρέν.

Αν και έχουν συμπληρωθεί τέσσερις δεκαετίες από την κυκλοφορία του «Happy New Year», οι στίχοι του είναι πιο επίκαιροι από ποτέ.

Ο Björn Ulvaeus δήλωσε προφητικά το 2011: «Όσο δυσοίωνα κι αν φαίνονται τα πράγματα, αυτό που χαρακτηρίζει την ανθρωπότητα είναι ότι προχωράμε μπροστά, ό,τι κι αν συμβεί: ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, πολεμάμε. Και βαθιά μέσα μου πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε την τρέχουσα κατάσταση. Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει ολοκληρώσει την περίοδό της στη γη».