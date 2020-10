Η Halsey ξύρισε τα μαλλιά της – Δείτε το ανατρεπτικό νέο look της

Η Halsey φημίζεται για τα extreme looks που υιοθετεί στα μαλλιά της.

Η 26χρονη τραγουδίστρια έκανε άλλη μία αναπάντεχη αλλαγή στα μαλλιά της και έδωσε στους θαυμαστές της μέσα από τα social media μία μικρή ματιά στην ανανεωμένη εμφάνιση της.

Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο TikTok η Halsey εμφανίζεται να φορά μία μαύρη περούκα με μακριές τρέσες, πριν την αφαιρέσει για να αποκαλύψει ότι ξύρισε το κεφάλι της.

Το ίδιο βίντεο μοιράστηκε και στο προφίλ της στο Instagram.

Η τραγουδίστρια της pop ανάρτησε στη συνέχεια μία φωτογραφία με την οποία έδωσε μια καλύτερη εικόνα στην καινούργια εμφάνιση της.

Όπως φαίνεται, το νέο look της Halsey είχε μεγάλη αποδοχή στους θαυμαστές της, με την προαναφερόμενη φωτογραφία να έχει συγκεντρώσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια likes στο Instagram.

Μεταξύ τους και επώνυμοι διαδικτυακοί φίλοι της τραγουδίστριας, όπως οι Katy Perry, Demi Lovato, Travis Barker, Kelsea Ballerini, Ruby Rose και πολλοί άλλοι, τα ονόματα των οποίων ξεχωρίζουν στα χιλιάδες σχόλια που έλαβε η φωτογραφία.

Αν και είναι μια μεγάλη αλλαγή για την pop star, δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει να ξυρίσει τα μαλλιά της.

Το 2016 είχε εξηγήσει σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Nylon» τους λόγους για τους οποίους πήρε και τότε την ίδια extreme απόφαση.

«Τα μαλλιά ήταν ένας μεγάλος δείκτης των φυλετικών ζητημάτων στη ζωή μου», δήλωσε η τραγουδίστρια, η οποία έχει γεννηθεί από γονείς διαφορετικού χρώματος.

«(Τα μαλλιά) είναι ένα από τους απόλυτους κοινωνικούς αγώνες για τις έγχρωμες γυναίκες Ήταν σημαντικό για μένα να ξυρίσω το κεφάλι μου, γιατί έπρεπε να είμαι σε θέση να αποδείξω ότι θα μπορούσα να αγαπήσω και έτσι τον εαυτό μου αν το έκανα», είπε.

Όταν μια χρήστης του Twitter τη ρώτησε για τους λόγους της πρόσφατης αλλαγής, η Halsey απάντησε: «Τα μεγάλωσα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα τα ξυρίσω έως ότου δω πως είναι υγιή και μακριά και στη συνέχεια τα είδα υγιή και μακριά και είπε “είναι ωραία, αλλά μου λείπει να είμαι φαλακρή” και τότε το έκανα!»

I was growing it out for so long and I told myself I wouldn’t shave it till I saw what it was like healthy and long and then I saw it healthy and long and said “mm this is nice but I miss bald.” and then so I did it! https://t.co/qTSuI6XBgq

— h (@halsey) October 19, 2020