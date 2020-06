Η Halsey χτυπήθηκε με πλαστικές σφαίρες ενώ διαδήλωνε στο Λος Άντζελες

Η Halsey αποκαλύπτει ότι χτυπήθηκε από αστυνομικούς με πλαστικές σφαίρες ενώ συμμετείχε στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες για το θάνατο του George Floyd.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρες φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες ήταν ειρηνική, χωρίς να προκληθούν προβλήματα από τους διαδηλωτές.

«Είχαμε σηκωμένα ειρηνικά τα χέρια ψηλά, δεν κινούμασταν και δεν παραβιάζαμε τη γραμμή. Μας πυροβόλησαν πολλές φορές με λαστιχένιες σφαίρες και μας έριξαν δακρυγόνα. Σε πολίτες που δεν τους προκαλούσαν», έγραψε η Halsey στις δύο πρώτες φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονταν άνδρες των ΜΑΤ με κράνη και γκλοπ.

«Οι περισσότεροι από εμάς απλώς τους παρακαλούσαμε να δείξουν κατανόηση. Να ξανασκεφτούν. Να σκεφτούν την ανθρωπότητα και την ιστορία των εθνών και το μέλλον», συνέχισε.

«Άνοιξαν πολλές φορές πυρ. Χτυπήθηκα δύο φορές. Μία φορά από σφαιρίδιο και μία φορά από θραύσματα. Μας έριχναν δακρυγόνα επανειλημμένα για ώρες», περιέγραψε η τραγουδίστρια.

fired rubber bullets at us. we did not breach the line. hands were up. unmoving. and they gassed and fired. pic.twitter.com/K8YauF0APn

Η Halsey ολοκλήρωσε τις αναρτήσεις της σημειώνοντας ότι παρά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, «η πρώτη γραμμή δεν υποχώρησε» και προέτρεψε τους θαυμαστές της να «έχουν θάρρος», τονίζοντας ότι θα επιστρέψει στις διαδηλώσεις.

Η τραγουδίστρια ξεκαθάρισε επίσης τη σύγχυση που προκλήθηκε τις τελευταίες ώρες, δηλώνοντας ότι δεν τέθηκε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

«Δεν με συνέλαβαν», έγραψε στο Twitter και διευκρίνισε ότι είναι ασφαλής. Επίσης κάλεσε τους ακόλουθούς της να κάνουν δωρεές για να βοηθήσουν στην απελευθέρωση με εγγύηση όσων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών.

«Είμαι ασφαλής. Υπήρχαν άνθρωποι που έπρεπε να τους προστατεύσω, καθώς πολλοί από αυτούς έχουν VISA. Εγώ και πολλοί από τους συνομηλίκους μου δεχθήκαμε πυρά, αέρα και προκλήσεις. Η πρώτη γραμμή ήταν ήρεμη και δεν προκάλεσε. Όμως πολλοί δεν είναι ασφαλείς και πολλοί είναι υπό κράτηση», ανέφερε.

I WAS NOT ARRESTED.

Im safe. There were ppl I had to get to safety as many of them have VISAs. Myself + many of my peers were shot, gassed + antagonized. The frontline was calm + did not provoke

BUT MANY ARE NOT SAFE + MANY ARE IN CUSTODY

DONATE TO BAIL ORGS!!!

I AM CURRENTLY

— h (@halsey) May 31, 2020