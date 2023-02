Halsey: Το «Without Me» είναι το 100ο single που γίνεται διαμαντένιο στις ΗΠΑ

Η Halsey παρέλαβε τον διαμαντένιο δίσκο για το «Without Me».

Η Halsey σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς το τραγούδι της «Without Me» είναι επίσημα το 100ο single που γίνεται διαμαντένιο στην ιστορία της Ένωσης της Αμερικανικής Δισκογραφικής Βιομηχανίας (RIAA) και το δεύτερο συνολικά διαμαντένιο single της τραγουδίστριας.

«Η χθεσινή ημέρα έμοιαζε λίγο εξωπραγματική», έγραψε η Halsey στη λεζάντα μιας ανάρτησης στο Instagram σχετικά με το τεράστιο επίτευγμα, ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές του τραγουδιού και τους θαυμαστές της, πριν προσθέσει: «Στην υγειά μας για περισσότερα χρόνια και περισσότερα δάκρυα και περισσότερα τραγούδια».

Ένα τραγούδι γίνεται διαμαντένιο στις ΗΠΑ όταν σημειώνει πωλήσεις ισοδύναμες των 10 και πλέον εκατομμυρίων. Το «Something About The Way You Look Tonight / Candle In The Wind 1997» του Elton John ήταν το πρώτο τραγούδι που έγινε διαμαντένιο.

«Εδώ και δεκαετίες, το πρόγραμμα Χρυσών και Πλατινένιων Δίσκων της RIAA έχει αποδειχθεί το αποκορύφωμα της επιτυχίας και αληθινή αντανάκλαση της ικανότητας των καλλιτεχνών και των εταιρειών να επικοινωνούν με τους θαυμαστές τους», δήλωσε η γενική διευθύντρια της RIAA, Michele Ballantyne.

«Ενθαρρυνόμαστε καθώς κάθε γενιά δημιουργεί τραγούδια που επηρεάζουν την κουλτούρα, διαμορφώνουν καριέρες και είμαστε ενθουσιασμένοι που τους γιορτάζουμε με διακρίσεις – ορόσημα», συμπλήρωσε.

Ο Mitch Glazier, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RIAA, και η Ballantyne απένειμαν στη Halsey τον διαμαντένιο δίσκο για το «Without Me» στο Town Hall της Capitol Music Group. Ως μία από τους κορυφαίους καλλιτέχνες της εποχής του streaming, η Halsey έχει στο ενεργητικό της 75 πλατινένιους και 15 χρυσούς δίσκους σε σύνολο 42 κυκλοφοριών.

«Είναι όχι μόνο ξεχωριστό, αλλά και εντυπωσιακό, όταν μπορούμε να τιμούμε την τέχνη καλλιτεχνών όπως η Halsey, των οποίων η μουσική έχει φτάσει σε εκατομμύρια ανθρώπους. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βραβεύουμε το “Without Me” ως το πρώτο σόλο διαμαντένιο single της και το 100ο στην ιστορία της RIAA!», πρόσθεσε ο Glazier.

«Η επιτυχία σου στην εποχή του streaming είναι αξιοσημείωτη και εκ μέρους της RIAA, συγχαρητήρια στη Halsey, την Capitol Records και τους αχόρταγους θαυμαστές σου για αυτό το νέο διαμαντένιο single!», ανέφερε.

Η Halsey έγραψε το «Wihthout Me» μαζί με τους Brittany Amaradio, Amy Allen και Louis Bell. Το τραγούδι κυκλοφόρησε από την Capitol Records στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Το «Without Me» κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100 και έγινε το πρώτο σόλο τραγούδι της Halsey που ανέβηκε στο No. 1, αλλά και το δεύτερο συνολικά μετά τη συνεργασία της με τους The Chainsmokers στο «Closer», το οποίο ήταν και το πρώτο single της που έγινε διαμαντένιο στις ΗΠΑ.

Το «Without Me» ήταν ένα εξαιρετικά προσωπικό τραγούδι για τη Halsey, η οποία μοιράστηκε με το κοινό μια ευάλωτη πλευρά της που δεν είχε ακόμη αποκαλυφθεί εκείνη την εποχή, όπως εξήγησε η ίδια μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού μιλώντας στο Beats 1 και στον Zane Lowe.

«Είναι σαν να μιλάω πραγματικά για τη ζωή μου. Μου προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο μια υπαρξιακή κρίση ως καλλιτέχνης για λίγο, επειδή υπερηφανεύομαι ότι είμαι μια καλλιτέχνιδα που είναι αυθεντική και γράφει για τη ζωή της και όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά, όταν το έκανα αυτό, ένιωσα πόσο πολύ με πλήγωσε», είπε η Halsey.