Halsey: Τραγούδησε κομμάτια του «Manic» στο «Saturday Night Live» (vids)

Η Halsey παρουσίασε πρώτη φορά τηλεοπτικά δύο από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ «Manic».

Με καλεσμένη τη Halsey επανήλθε στους τηλεοπτικούς δέκτες το «Saturday Night Live», το Σάββατο 25 Ιανουαρίου.

Οικοδεσπότης στο πρώτο επεισόδιο της δημοφιλούς αμερικανικής εκπομπής για το 2020 ήταν ο ηθοποιός Adam Driver.

Η Halsey επέστρεψε στο πλατό «Saturday Night Live» περίπου έντεκα μήνες μετά την τελευταία εμφάνισή της στο show και φρόντισε να μην απογοητεύσει τους θεατές.

Η 25χρονη τραγουδίστρια παρουσίασε πρώτη φορά τηλεοπτικά δύο από τα τραγούδια του νέου άλμπουμ της με τίτλο «Manic», το οποίο κυκλοφόρησε στις 10 Ιανουαρίου.

Στην πρώτη της εμφάνιση η Halsey τραγούδησε το «You Should Be Sad», ένα τραγούδι με country επιρροές, έχοντας στήσει στο στούντιο σκηνικό ροντέο, όπως αναλογεί στις περιπτώσεις αυτές, χωρίς να παραλείψει να προσθέσει τη δική της χαρακτηριστική νότα.

Ντυμένη αισθησιακά αλλά με country απόχρωση με τις ανάλογες μπότες και το καπέλο, η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πάνω σε ένα μηχανικό ταύρο πριν πλαισιωθεί στη σκηνή από γυναίκες και άνδρες χορευτές.

Για τη δεύτερη εμφάνισή της η Halsey επέλεξε τη συναισθηματική μπαλάντα «Finally // Beautiful Stranger», την οποία τραγούδησε παίζοντας συγχρόνως την κιθάρα της.

Όσον αφορά τις στιλιστικές επιλογές της, η Halsey προτίμησε αυτή τη φορά ένα ιδιαίτερο σύνολο με αναφορές στην αμερικανική δύση του 19ου αιώνα.

Η Halsey συμμετείχε επίσης σε κάποια κωμικά σκετς του «Saturday Night Live», στα οποία συνάντησε τον Adam Driver και το καστ της εκπομπής, όπως τους Kenan Thompson και Kate McKinnon.