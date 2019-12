Halsey: Συμμετοχές – έκπληξη στο tracklist του άλμπουμ «Manic»

Με ένα όμορφο βίντεο μοιράστηκε η Halsey το tracklist του επερχόμενου «Manic».

Η Halsey ανακοινώνει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της με τίτλο «Manic».

Το τρίτο άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου 2020 από την Capitol Records / Universal Music.

Η Halsey μοιράστηκε το tracklist του «Manic» δημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο την παρακολουθούμε να γράφει τους τίτλους των τραγουδιών σε ένα τετράδιο γεμάτο πολύχρωμα σχέδια ζωγραφισμένα με ξυλομπογιές.

Στο «Manic» θα συναντήσουμε 16 τραγούδια.

Μεταξύ τους βρίσκονται φυσικά το πέντε φορές πλατινένιο «Without Me», το πρώτο τραγούδι της Halsey που κυριάρχησε στο νούμερο ένα των ΗΠΑ, το χρυσό «Graveyard» και το πρόσφατο «clementine».

Σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα η pop star δεν είναι μόνη της. Η Halsey έχει ανοίξει την πόρτα του studio σε καλλιτέχνες που θαυμάζει, σε καλλιτέχνες που την έχουν επηρεάσει και εμπνεύσει και σε καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέεται φιλικά.

Στο «Manic» θα συμμετάσχουν με το δικό τους ιντερλούδιο η καταξιωμένη Alanis Morissette, o ανερχόμενος ράπερ Dominic Fike και ο Suga του διάσημου συγκροτήματος BTS, με τους οποίους η Halsey συνεργάστηκε την άνοιξη στην επιτυχία «Boy With Luv».

Το άλμπουμ ανοίγει συμβολικά με το τραγούδι «Ashley», όπως είναι το αληθινό μικρό όνομα της 25χρονης τραγουδίστριας, και ολοκληρώνεται στο ίδιο μοτίβο με το «929», που αναφέρεται στην ημερομηνία γέννησης της Halsey (29 Σεπτεμβρίου).

Το tracklist του «Manic»

1. Ashley

2. Clementine

3. Graveyard

4. You Should Be Sad

5. Forever… (Is a Long Time)

6. Dominic’s Interlude

7. I Hate Everybody

8. 3 AM

9. Without Me

10. Finally // Beautiful Stranger

11. Alanis’ Interlude

12. Killing Boys

13. Suga’s Interlude

14. More

15. Still Learning

16. 929