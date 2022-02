Η Halsey θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Sydney Sweeney στη νέα ταινία «National Anthem»

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος της Halsey σε κινηματογραφική ταινία.

Η Halsey θα πρωταγωνιστήσει στο «National Anthem», μία ταινία που θα αποτελέσει το σκηνοθετικό ντεμπούτο του ποιητή και σεναριογράφου Tony Tost.

Στην ταινία θα συμμετάσχουν επίσης η Sydney Sweeney του «Euphoria», ο Paul Walter Hauser του «Cobra Kai», ο Simon Rex («Red Rocket»), ο Toby Huss («King Of The Hill»), ο Gavin Maddox Bergman («The Luring»), η Harriet Sansom Harris («Licorice Pizza») και ο πρωτοεμφανιζόμενος Derek Hinkey.

Το «National Anthem», σύμφωνα με το «Deadline», θα επικεντρώνεται στο κυνήγι ενός σπάνιου, πολύτιμου «πουκάμισου φαντάσματος» της φυλής Λακότα των Γηγενών Αμερικανών.

Τα «πουκάμισα φαντασμάτων» είναι πουκάμισα ή άλλα είδη ένδυσης, ιερά σε ορισμένες ομάδες των Λακότα, για τα οποία πιστεύεται ότι είναι εμποτισμένα με πνευματικές δυνάμεις και θεωρούνταν ότι προστατεύουν από τις σφαίρες μέσω της πνευματικής δύναμης.

Η ταινία θα γυριστεί στο Νέο Μεξικό και σύμβουλος θα είναι ο ακτιβιστής των Γηγενών Αμερικανών Marcus RedThunder.

«Είναι πραγματική τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μεταφέρω το National Anthem στον κινηματογράφο και να συνεργαστώ με την Page Fifty-Four Pictures, τα Bron Studios και αυτό το απίστευτο καστ», ανέφερε ο Tony Tost σε δήλωσή του.

«Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος που θα μεταφέρω στην οθόνη ένα όραμα της σύγχρονης αγροτικής Αμερικής που αποτίει φόρο τιμής στους μύθους της Δύσης, αλλά και που τους επαναπροσδιορίζει ριζικά», πρόσθεσε.

Ο Tony Tost επιβεβαίωσε στο Twitter ότι η Halsey θα υποδυθεί έναν χαρακτήρα που ονομάζεται Mandy Starr, χωρίς να αποκαλύψει άλλα στοιχεία για τον ρόλο.

Η Halsey δημιούργησε το 2021 τη δική της ταινία για να συνοδεύσει το τελευταίο άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power», στην οποία και πρωταγωνίστησε.

Το 2016, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική σειρά «Roadies», ενώ έχει δανείσει τη φωνή της σε χαρακτήρες σειρών όπως το «American Dad!» και ταινιών όπως τα «Teen Titans GO! To The Movies», «Scooby-Doo And Guess Who?» και «Sing 2» (Τραγούδα 2).

Το 2020, ανακοινώθηκε επίσης ότι η Halsey θα πρωταγωνιστήσει μαζί με την Sydney Sweeney στο «The Player’s Table», μία δραματική σειρά που θα μεταφέρει στην τηλεόραση το best seller βιβλίο «They Wish They Were Us» της Jessica Goodman.

Εκτός από τη σύντομη εμφάνισή της στην ταινία «A Star Is Born» το 2018, το «National Anthem» θα είναι η πρώτη μεγάλη συμμετοχή της Halsey σε ταινία μεγάλου μήκους.