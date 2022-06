Η Halsey θα κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι που προκάλεσε διαμάχη με την εταιρεία της

Το νέο single της Halsey θα κυκλοφορήσει τελικά την επόμενη εβδομάδα.

Πριν λίγες ημέρες, η τραγουδίστρια της pop ισχυρίστηκε ότι η δισκογραφική εταιρεία της δεν την άφηνε να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της μέχρι να μπορέσει να «στήσει μία viral στιγμή στο TikTok».

Μετά από τις αντιδράσεις των θαυμαστών, η Capitol Records ανακοίνωσε ότι το νέο τραγούδι της Halsey με τίτλο «So Good» θα κυκλοφορήσει τελικά στις 9 Ιουνίου.

«Halsey, σε αγαπάμε και είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε», έγραψε η εταιρεία σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε μία εταιρεία που έχει ως προτεραιότητα τον καλλιτέχνη και ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά την επιθυμία να βοηθήσουμε κάθε έναν από τους καλλιτέχνες μας να πετύχει και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις», πρόσθεσε.

– @halsey , we love you and are here to support you. We are committing to a release of “So Good” on June 9th, 2022. pic.twitter.com/DKBrtRUCpk

Η Halsey επιβεβαίωσε στο Twitter ότι το νέο single της θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουνίου και πρόσθεσε ότι την επόμενη ημέρα αναμένεται να αποκαλυφθεί και το music video του.

«Δεν περίμενα τόσο πολλή συζήτηση για αυτό το τραγούδι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήθελα να το ακούσετε και τώρα μπορείτε. “So Good”, το τραγούδι στις 9 Ιουνίου και βίντεο την επόμενη ημέρα», ανέφερε η 27χρονη τραγουδίστρια.

Η Halsey ανάρτησε επίσης στο εξώφυλλο του τραγουδιού, όπου φιλάει έναν άντρα που φαίνεται να είναι ο σύντροφός της, Alev Aydin – για τον οποίο, όπως είχε πει στο παρελθόν γράφτηκε το «So Good» – καθώς και μία φωτογραφία με τον γιο τους, Ender και ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα.

«Ο Endy μου έδωσε τα λουλούδια μου», έγραψε η Halsey στο tweet της και αποκάλυψε επίσης σε μια παρόμοια ανάρτηση στο Instagram ότι ο Alev Aydin σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο του «So Good».

I didn’t expect so much conversation about this record, all I know is that I wanted you guys to hear it and now you can. So Good, song on June 9th and video the next day. Endy gave me my flowers 💐 pic.twitter.com/TIz6i3kLdV

— h (@halsey) May 31, 2022