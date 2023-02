Η Halsey θα κυκλοφορήσει τη σόλο εκδοχή της συνεργασίας με τον Post Malone στο «Die For Me»

Η Halsey θα κυκλοφορήσει τη δική της εκδοχή του «Die For Me» αφού τραγουδούσε το κομμάτι της κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδείας της.

Η Halsey ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει μία σόλο εκδοχή του τραγουδιού «Die For Me» του Post Malone στο οποίο συμμετείχε το 2019.

Η 28χρονη pop star χρησιμοποίησε τους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποκαλύψει ότι η δική της ολοκληρωμένη εκδοχή του τραγουδιού, που θα έχει τον τίτλο «Die 4 Me», αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Φεβρουαρίου.

«Την επόμενη Παρασκευή έχω μία μικρή έκπληξη που έρχεται», έγραψε η Halsey στο Instagram, δημοσιεύοντας παράλληλα το εξώφυλλο του επερχόμενου τραγουδιού.

«Είναι εδώ και καιρό γνωστό στους θαυμαστές μου ότι υπάρχει ένα demo του “Die For Me” με μόνο εμένα σε αυτό. Τραγουδούσα το κομμάτι μου στην περιοδεία όλο το καλοκαίρι και επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι το ζήτησαν, αποφάσισα να κυκλοφορήσω την ολοκληρωμένη εκδοχή μου ως “Die 4 Me”», ανέφερε.

Η Halsey πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να το ακούσετε όλοι σας. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ στους Post Malone, Louis Bell και Future που με συμπεριέλαβαν στην αρχική κυκλοφορία και συναίνεσαν ώστε αυτή η εκδοχή να δει επιτέλους το φως της ημέρας».

Το «Die For Me» περιλαμβανόταν στο άλμπουμ «Hollywood’s Bleeding» του Post Malone που κυκλοφόρησε το 2019 και το οποίο κυριάρχησε για πέντε εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard 200.

Το τραγούδι με τη συνδρομή της Halsey και του Future έφτασε στο Νο. 20 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το «Die For Me» ήταν την πρώτη συνεργασία της Halsey με τον Post Malone και τον Future, με τους τρεις καλλιτέχνες να μοιράζονται μέσα από τους στίχους ιστορίες για το πώς τους εξαπάτησε ένας πρώην έρωτας.

Στο δικό της κομμάτι, η Halsey αναφέρεται στην επιτυχία της «Without Me», που πρόσφατα έγινε διαμαντένια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγουδώντας: «Πούλησα 15 εκατομμύρια αντίτυπα ενός μηνύματος χωρισμού».

Η νέα εκδοχή του «Die 4 Me» θα αποτελέσει την πρώτη κυκλοφορία της Halsey για τη φετινή χρονιά.

Μετά την άφιξη του υποψήφιου για Grammy άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power» τον Αύγουστο του 2021 μέχρι σήμερα, η Halsey έχει κυκλοφορήσει μόλις δύο τραγούδια: Το δικό της single «So Good» τον Ιούνιο του 2022 και ένα μήνα μετά, συμμετείχε μαζί με τον Justin Timberlake και τον Pharrell Williams στο τραγούδι «Stay With Me» του Calvin Harris από το άλμπουμ του «Funk Wav Bounces Vol. 2».