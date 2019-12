Η Halsey συναντά τους Bring Me The Horizon στο τραγούδι «¿»

Οι συνεργασίες αποτελούν πυρήνα του νέου άλμπουμ που παρουσιάζουν οι Bring Me The Horizon.

Οι Bring Me The Horizon συναντούν τη Halsey στο τραγούδι «¿».

H συνεργασία του βρετανικού rock συγκροτήματος με την Αμερικανίδα pop τραγουδίστρια περιλαμβάνεται στο ολοκαίνουργιο άλμπουμ του που μόλις κυκλοφόρησε από τη Sony Music και φέρει τον ιδιαίτερο, ευρηματικό… και μακροσκελή τίτλο «Music to listen to~dance to~blaze to~pray to~feed to~sleep to~talk to~grind to~trip to~breathe to~help to~hurt to~scroll to~roll to~love to~hate to~learn Too~plot to~play to~be to~feel to~breed to~sweat to~dream to~hide to~live to~die to~GO TO».

Το νέο δισκογραφικό εγχείρημα του γκρουπ περιέχει μόλις 8 τραγούδια, αφού επιθυμία τους είναι να δημιουργούν πλέον μικρότερους δίσκους.

«Δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουμε ξανά άλμπουμ, ίσως και ποτέ. Σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε μικρότερους δίσκους. Το σχέδιο είναι να κυκλοφορήσουμε πολλαπλούς δίσκους την επόμενη χρονιά», αποκάλυψε στο NME ο Oil Sykes, κεντρικός τραγουδιστής των BMTH.

Το άλμπουμ «Music to listen to…» κινείται σε ambient και electronic-pop ρυθμούς, προκαλώντας ασφαλώς έκπληξη στους ακροατές των Bring Me The Horizon.

Οι συνεργασίες αποτελούν πυρήνα του άλμπουμ. Η μπάντα ενώνει δυνάμεις με τους Halsey, Happyalone., Toriel, Yonaka, Lotus Eater και Bexey.

Οι Bring Me the Horizon σχηματίστηκαν το 2004 στο Σέφιλντ της Αγγλίας και έχουν προταθεί για βραβείο Grammy για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Το 2019 ήταν υποψήφιοι για το βραβείο του «Καλύτερου Rock Τραγουδιού» με το single «Mantra», ενώ στην επερχόμενη τελετή των Βραβείων Grammy 2020 είναι υποψήφιοι για τον τίτλο του «Καλύτερου Rock Άλμπουμ» με το δίσκο τους «Amo».