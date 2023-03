Halsey και Sydney Sweeney έρχονται σε αντιπαράθεση στο πρώτο teaser του «Americana»

Τα πρώτα πλάνα από τη συμμετοχή της Halsey στη νέα ταινία «Americana».

Η Halsey κάνει το επίσημο ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στη νέα ταινία «Americana» του Tony Tost, η οποία κάνει πρεμιέρα στο SXSW την Παρασκευή 17 Μαρτίου, αν και προηγουμένως είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «If I Can’t Have Love, I Want Power» που συνόδευσε το ομώνυμο άλμπουμ της.

Η 28χρονη τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στην ταινία στον ρόλο της Mandy Starr δίπλα στη Sydney Sweeney του «Euphoria».

Στο πρώτο teaser για το «Americana», η Halsey εμφανίζεται ντυμένη στα μαύρα να βάζει βενζίνη στο γυαλιστερό κόκκινο δίθυρο αυτοκίνητό της, όταν ένας καουμπόι (Paul Walter Hauser) με ένα αγροτικό φορτηγάκι Chevrolet Silverado προσπαθεί να της ανοίξει κουβέντα για τον καιρό.

Η υπομονή της είναι μικρή, οπότε αρκεί μία αναφορά στην πιθανότητα βροχής και μία ερώτηση για τα σχέδιά της για το Σαββατοκύριακο για να εκνευριστεί. «Έι φίλε, σήμερα δεν είναι η κατάλληλη ημέρα», του λέει η Halsey.

Πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση της, η Penny Jo (Sydney Sweeney), μία σερβιτόρα με όνειρο να γνωρίσει το Νάσβιλ, βάζει ένα όπλο στην πλάτη της. Αλλά όταν η Halsey είπε ότι δεν ήταν η κατάλληλη ημέρα, το εννοούσε.

«Έχεις το αντικείμενο;» τη ρωτά η Sydney Sweeney, με τη φωνή της να τρέμει τόσο πολύ που δεν μπορεί να θεωρηθεί απειλητική η ερώτησή της. «Δώσ’ το μου».

Ψάχνει για ένα σπάνιο πουκάμισο της ινδιάνικης φυλής Λακότα που φέρεται να έχει πνευματικές δυνάμεις και κατέληξε στη μαύρη αγορά της Νότιας Ντακότα – αλλά το ίδιο ψάχνουν και πολλοί άλλοι.

Χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία ενός όπλου στην πλάτη της, η Halsey απαντά με ένα απλό «Όχι».

Ακόμα και όταν η Sydney Sweeney επιμένει και γίνεται ακόμα πιο νευρική καθώς από το εσωτερικό του βενζινάδικου βγαίνουν μάρτυρες που θα μπορούσαν να τους αναγνωρίσουν, η Halsey τοποθετεί ήρεμα το όπλο στη θέση του και επιστρέφει στο αυτοκίνητό της.

«Άντε πνίξου», της λέει, προσποιούμενη ότι φοβάται. «Ρίξε μου».

Φυσικά, δεν το κάνει, και καθώς η Halsey απομακρύνεται, ο Paul Walter Hauser κάνει νόημα στη Sydney Sweeney να μπει στο φορτηγάκι του για να την ακολουθήσουν, αφού και οι δύο δεν κατάφεραν να την κάνουν να λυγίσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο.

«Είναι μία από τις αγαπημένες μου σκηνές, επειδή κανένας από αυτούς τους χαρακτήρες δεν είναι καθόλου άνετος, έμπειρος εγκληματίας. Και λατρεύω το πώς η Sydney, ο Paul και ο Halsey μετατρέπουν όλες τις απελπισμένες προθέσεις και τη δυσφορία τους σε ένα εντελώς κωμικό αποτέλεσμα», δήλωσε πρόσφατα ο Tony Tost στο Deadline.

Στην ταινία «American» συμμετέχουν επίσης οι Zahn McClarnon, Eric Dane, Toby Huss, Simon Rex, Joe Adler, Austin Boyce, Alex Knight, Megan Hensley και άλλοι.

Η Halsey θα πρωταγωνιστήσει ακόμη μαζί με τη Syndey Sweeney στην επερχόμενη σειρά του «The Players Table» του HBO μία διασκευή του πρώτου μυθιστορήματος της Jessica Goodman με τίτλο «They Wish They Were Us».