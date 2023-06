Η Halsey και ο Suga των BTS συνεργάζονται στο «Lilith (Diablo IV Anthem)»

Δείτε το trailer από το επικό music video για τη συνεργασία της Halsey και του Suga.

Το τραγούδι «Lilith» από το άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey αποκτά μία νέα εκδοχή με τη συμμετοχή του Suga των BTS.

Η Blizzard Entertainment ανακοίνωσε την Πέμπτη 1 Ιουνίου ότι το επίσημο μουσικό βίντεο για το «Lilith (Diablo IV Anthem)» της Halsey και του Suga θα κυκλοφορήσει στις 5 Ιουνίου.

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα νέο teaser 20 δευτερολέπτων για το video clip που παρασύρει τους θεατές σε ένα σκοτεινό, απόκοσμο τοπίο, στο οποίο η Halsey εμφανίζεται στο ρόλο της πρωταγωνίστριας του παιχνιδιού «Diablo IV», της Ευλογημένης Μητέρας Lilith.

«Υπάρχουν τόσα πολλά να γιορτάσουμε σήμερα – τη δουλειά της απίστευτης ομάδας μας, τον νέο ύμνο του “Diablo IV” από τη Halsey και την είσοδο των παικτών στο ολοκληρωμένο όραμα του “Diablo IV” για πρώτη φορά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του «Diablo», Rod Fergusson.

«Αυτό είναι το αποκορύφωμα πολλών ετών σκληρής δουλειάς και είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που οι παίκτες μπορούν να έρθουν και να γίνουν μέρος του Sanctuary μαζί μας», πρόσθεσε.

Η Halsey είχε τραγουδήσει το «Lilith» στα Game Awards 2022, που έλαβαν χώρα στο Microsoft Theater στο Λος Άντζελες τον Δεκέμβριο.

Η 28χρονη τραγουδίστρια και ο Suga έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές στο παρελθόν, μεταξύ άλλων στο «Suga’s Interlude» από το άλμπουμ «Manic» της Halsey που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2020 και στην επιτυχία «Boy With Luv» των BTS το 2019.

Εκείνη την εποχή, η συνεργασία με τη Halsey χάρισε στους BTS την υψηλότερη θέση στην οποία είχαν βρεθεί στο Billboard Hot 100 μέχρι τότε, με το «Boy With Luv» να εκτοξεύεται στο Νο. 8.

Σήμερα, συνολικά έξι τραγούδια των BTS έχουν κατακτήσει το No. 1 στο Hot 100.

Το άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 και την παραγωγή του είχαν υπογράψει ο Trent Reznor και ο Atticus Ross των Nine Inch Nails.