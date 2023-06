Η Halsey και ο Suga των BTS κυκλοφορούν στο «Lilith (Diablo IV Anthem)» – Το επικό music video

Η κυκλοφορία του «Diablo IV» συνοδεύεται από μία ηλεκτρισμένη συνεργασία της Halsey και του Suga των BTS.

Η Halsey κυκλοφορεί μία νέα έκδοση του τραγουδιού της «Lilith» σε συνεργασία με τον Suga των BTS για το soundtrack του πολυαναμενόμενου video game «Diablo IV».

Το σκοτεινό τραγούδι συμπεριλήφθηκε αρχικά στο υποψήφιο για Grammy άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey που κυκλοφόρησε το 2021.

Η Halsey ενώνει τώρα τις δυνάμεις της με τον αστέρα των BTS, ο οποίος προσθέτει στο τραγούδι τη δική του μοναδική ματιά και δημιουργεί ένα ηλεκτρισμένο αποτέλεσμα.

Στο επικό music video για το «Lilith (Diablo IV Anthem)» συμμετέχουν τόσο η Halsey όσο και ο Suga των BTS.

Η Halsey εμφανίζεται στο απόκοσμο music video στον ρόλο της πρωταγωνίστριας του «Diablo IV», της Ευλογημένης Μητέρας Lilith και μάχεται με τους δαίμονες.

Τα γυρίσματα έγιναν σε πολλές διαφορετικές τοποθεσίες, όπως στο παρεκκλήσι Chapelle des Jésuites στο Cambrai της Γαλλίας, όπου η οροφή γέμισε με πίνακες και μία τοιχογραφία 48 μέτρων εμπνευσμένη από τον κόσμο του «Diablo».

«Είμαι ενθουσιασμένη που κατάφερα να συνεργαστώ με τον Suga των BTS σε μία ανανεωμένη εκδοχή του “Lilith” για τον ύμνο του “Diablo IV”!», δήλωσε η Halsey.

«Έχοντας περάσει αμέτρητες ώρες στο Sanctuary (ο κόσμος μέσα στα παιχνίδια του “Diablo”) με την οικογένειά μου, βρίσκομαι εδώ τόσο ως θαυμάστρια όσο και ως συνεργάτιδα», σημείωσε.

«Επιπλέον, πάντα ήθελα να κάνω μαζί με τον Suga ένα concept που να κινείται σε αυτή τη σκοτεινή μυθολογία. Ελπίζω ότι οι θαυμαστές του “Diablo”, του Suga και οι δικοί μου θα λατρέψουν την αγκαλιά της Lilith», πρόσθεσε.

Την παραγωγή της αρχικής έκδοσης του «Lilith» παραγωγή είχαν υπογράψει ο Trent Reznor και ο Atticus Ross των Nine Inch Nails, οι οποίοι επιμελήθηκαν ολόκληρο το άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey.

Ο Rod Fergusson, γενικός διευθυντής του «Diablo» στην Blizzard Entertainment, ανέφερε: «Αυτός ο ύμνος για το “Diablo IV” είναι ένα όμορφο αποκορύφωμα του πάθους της Halsey και του Suga για τον κόσμο του “Diablo” και για ό,τι αυτό αντιπροσωπεύει»

«Η διασκευή του “Lilith” της Halsey από όλες τις πλευρές – ως ήχος, ως έργο τέχνης, ως αφήγηση – σε μεταφέρει κατευθείαν στον απελπισμένο κόσμο του Sanctuary και στην αποφασιστικότητα που χρειάζεται για να πολεμήσεις τους δαίμονές σου, όποια μορφή και αν έχουν αυτοί», εξήγησε.

Το «Lilith (Diablo IV Anthem)» δίνει συνέχεια στις συνεργασίες της Halsey και του Suga μετά το «Suga’s Interlude» από το άλμπουμ «Manic» (2020) της Αμερικανίδας τραγουδίστριας και την επιτυχία «Boy With Luv» (2019) των BTS.