Η Halsey στηρίζει τους ανθρώπους με διπολική διαταραχή

«Πολλοί άνθρωποι που ξέρετε πιθανώς έχουν διπολική διαταραχή και δεν το γνωρίζετε», σημειώνει η Halsey.

Η Halsey εγκαλεί όσους αντιμετωπίζουν με προσβλητικό τρόπο τα μανιακά επεισόδια των ανθρώπων που πάσχουν από διπολική διαταραχή, λαμβάνοντας αφορμή από τα σχόλια που δέχθηκε ο Kanye West για ένα από τα πρόσφατα ξεσπάσματά του στο Twitter.

Η τραγουδίστρια μίλησε για τη δική της μάχη με τη διπολική διαταραχή αφού ο West έκανε στο Twitter πλήθος αναρτήσεων (τις οποίες διέγραψε αργότερα) για τη σύζυγό του Kim Kardashian, την οικογένειά του και άλλους επώνυμους όπως η αρχισυντάκτρια της «Vogue», Anna Wintour και ο ηθοποιός Shia LaBeouf.

«Κανένα αστείο αυτή τη στιγμή. Έχω αφιερώσει την καριέρα μου στην παροχή εκπαίδευσης και γνώσεων σχετικά με τη διπολική διαταραχή και με ενοχλεί τόσο πολύ από αυτό που βλέπω», ανέφερε η Halsey σχετικά με την περίπτωση του Kanye West.

«Οι προσωπικές απόψεις για κάποιον, για ένα μανιακό επεισόδιο δεν είναι αστείο. Εάν δεν μπορείτε να προσφέρετε κατανόηση ή συμπόνοια, προσφέρετε τη σιωπή σας», έγραψε.

No jokes right now. I have dedicated my career to offering education and insight about bipolar disorder and I’m so disturbed by what I’m seeing. Personal opinions about someone aside, a manic episode isnt a joke. If you can’t offer understanding or sympathy, offer your silence. — h (@halsey) July 21, 2020

«Πολλοί άνθρωποι που ξέρετε πιθανώς έχουν διπολική διαταραχή και δεν το γνωρίζετε. Δεν είναι πραγματικά το καλύτερο να παίρνετε αυτήν την ευκαιρία για να κάνετε προσβλητικά σχόλια και να βλάψετε άτομα με ψυχικές ασθένειες. Αυτή είναι η ακριβής αιτία που κάνει τον κόσμο να σιωπά για τις ψυχικές ασθένειες», συνέχισε.

A lot of people you know probably have bipolar disorder and you aren’t aware of it. Taking this opportunity to make offensive remarks and villify people with mental illnesses is really not the way to go…this is the exact triggering shit that causes people to keep quiet about it — h (@halsey) July 21, 2020

Η Ηalsey σημείωσε αμέσως μετά ότι «μπορείτε να μισείτε τις ενέργειες ή τις απόψεις κάποιου ατόμου χωρίς να συμβάλλετε στο στίγμα που βλάπτει μια ολόκληρη κοινότητα – ενίοτε ευάλωτων ανθρώπων – για μερικά γέλια».

you can hate someone’s actions or opinions without contributing to stigma that damages an entire community of sometimes vulnerable people all for a couple of laughs. — h (@halsey) July 21, 2020

«Αν θέλετε να πιστεύετε ότι κάποιος είναι μαλάκας, κάντε το. Πολλοί άνθρωποι με ψυχικές ασθένειες είναι υπέροχοι. Πολλοί από αυτούς είναι μαλάκες. Επειδή είναι άνθρωποι. Με λεπτές διαφορές στις προσωπικότητες», σχολίασε η pop star.

«Αλλά το να κάνεις αστεία στοχευμένα ειδικά σε διπολικούς πληγώνει περισσότερους από το 1 άτομο με το οποίο είσαι θυμωμένος», εξήγησε.

If you wanna think someone is an asshole, go ahead. Lots of people with mental illnesses are great. Lots of them are assholes. Because they are people. With nuanced personalities. But making jokes specifically targeted towards bipolar hurts more than the 1 person ur angry with. — h (@halsey) July 21, 2020

«Με εκτίμηση, ένα ανθρώπινο ον που έχει διαγνωστεί με διπολική διάγνωση εδώ και μια δεκαετία», ολοκλήρωσε.