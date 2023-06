Η Halsey στην Columbia Records της Sony Music

Η νέα δισκογραφική στέγη της Halsey.

Η Halsey κάνει μία νέα αρχή ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Columbia Records της Sony Music.

Τον Απρίλιο, η Halsey αποχώρησε από την Capitol Records της Universal Music Group μετά από σχεδόν μία δεκαετία συνεργασίας, έχοντας συμβόλαιο με το label Astralwerks της εταιρείας από το 2013.

Η Halsey κυκλοφόρησε από την Capitol Records και τα τέσσερα άλμπουμ της καριέρας της, από το «Badlands» του 2015, που κατέκλυσε το Tumblr, μέχρι το «If I Can’t Have Love, I Want Power» του 2021, σε παραγωγή του Trent Reznor και του Atticus Ross των Nine Inch Nails.

Αλλά τα επόμενα μουσικά βήματα της Halsey θα κυκλοφορήουν από τη νέα δισκογραφική στέγη της, την Columbia Records.

Η εταιρεία της Sony Music ανακοίνωσε την ένταξη της Halsey στο δυναμικό της την Τετάρτη 14 Ιουνίου. Η Columbia Records διαθέτει ήδη στο ρόστερ της ονόματα όπως η Adele, ο Harry Styles, η Beyoncé, η Rosalía, ο Τhe Kid LAROI και άλλους καλλιτέχνες.

Πριν από λίγο περισσότερο από ένα μήνα, η Halsey επέστρεψε στα παλιά λημέρια της, το Tumblr, για να εξηγήσει στους θαυμαστές της γιατί ήταν τόσο ήσυχη στο μέτωπο της μουσικής από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά η λύση της συνεργασίας της με την Capitol Records.

«Ξέρω ότι θέλετε νέα μουσική», έγραψε στο blog της tiredandlonelymuse.

«Θέλω να ξέρετε ότι δουλεύω σκληρά. Υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί που με δέσμευαν, για πολύ περισσότερο απ’ όσο φαινόταν, αλλά δεν είναι πλέον εμπόδιο. Είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να συμπληρώσετε τα κενά», συνέχισε, αναφερόμενη στο δισκογραφικό συμβόλαιό της.

Τον Μάιο του 2022, η Halsey είχε μία δημόσια διαμάχη με την Capitol Records, η οποία, όπως ισχυρίστηκε η τραγουδίστρια, δεν την άφηνε να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι που είχε ετοιμαστεί για πάνω από ένα μήνα, εκτός αν κατάφερνε να δημιουργήσει «μια viral στιγμή στο TikTok».

Η Capitol Records απάντησε στη Halsey και εξέδωσε δήλωση στην οποία διευκρίνιζε ότι «δεν έχει τίποτα άλλο από την επιθυμία να βοηθήσει κάθε έναν από τους καλλιτέχνες της να επιτύχει» και ενθάρρυνε τον «ανοιχτό διάλογο» μεταξύ των καλλιτεχνών της.

Τελικά το επίμαχο τραγούδι, το «So Good», κυκλοφόρησε λίγες ημέρες από την εταιρεία.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το τελευταίο single Halsey από την Capitol Records: μία συνεργασία με τον Suga των BTS στο remix του τραγουδιού «Lilith» από το άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power» για τις ανάγκες του νέου video game «Diablo IV».