Η Halsey παρευρέθηκε στα Grammy 2022 μετά από χειρουργική επέμβαση

Η Halsey είχε παρευρεθεί ξανά στα Grammy μετά από χειρουργική επέμβαση το 2017.

Η Halsey παρευρέθηκε στα Βραβεία Grammy 2022 το βράδυ της Κυριακής 3 Απριλίου στο Λας Βέγκας παρόλο που πριν από λίγες ημέρες είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την ενδομητρίωση.

Το Σάββατο, μία ημέρα πριν από την τελετή απονομής, η Halsey ανάρτησε στο Instagram μία selfie φωτογραφία της στην οποία εμφανιζόταν με νοσοκομειακή ρόμπα και σκουφάκι και αποκάλυψε ότι μόλις είχε περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η Halsey διαγνώστηκε με ενδομητρίωση μετά από χρόνια πόνου και έκανε για πρώτη φορά χειρουργική επέμβαση το 2017.

Η ενδομητρίωση προκαλεί φλεγμονή εξωτερικά της μήτρας και συνεπώς πυελικό πόνο, κόπωση, ναυτία και δυνητικά υπογονιμότητα.

«Η τελευταία φορά που παρευρέθηκα στα Grammy ήταν το 2017 και ήταν τρεις ημέρες μετά την πρώτη μου εγχείρηση για την ενδομητρίωση. Περπάτησα στο χαλί έχοντας ακόμα τα ράμματα μέσα», θυμήθηκε η 27χρονη τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.

«Για καλή μου τύχη. Θα παρευρεθώ ξανά στα Grammy για πρώτη φορά μετά από χρόνια και έκανα πάλι χειρουργείο (μαντέψτε) πριν από τρεις ημέρες. Το δημοσιεύω μόνο για να πω, αν με δείτε να είστε ευγενικοί, είμαι εύθραυστη. Εύθραυστη αλλά ενθουσιασμένη», πρόσθεσε.

Παρά το γεγονός ότι ένιωθε «εύθραυστη», η εμφάνιση της Halsey στο κόκκινο χαλί των Βραβείων Grammy 2022 χαρακτηριζόταν από την τολμηρή αίσθηση που έχει για το στυλ

Η τραγουδίστρια ανέδειξε τη σιλουέτα της με ένα στράπλες φόρεμα με ζώνη κορσέ και μια ντραπέ μαύρη φούστα, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα πλατύγυρο καπέλο, γόβες με πλατφόρμες, διαμαντένιο κολιέ και σκουλαρίκια.

Η Halsey κατάφερε να πάει στην τελετή απονομής, αλλά μετά από μία ώρα, όπως αποκάλυψε σε ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, αποχώρησε από το «MGM Grand Garden Arena» επειδή δεν αισθανόταν καλά.

«Δεν αισθάνομαι πολύ καλά, οπότε έφυγα νωρίς. Ωστόσο, έπρεπε να δω τους BTS. Πάω να φάω μερικά μακαρόνια και να κοιμηθώ. Ευχαριστώ για όλα, σας αγαπώ όλους», έγραψε.

Στα φετινά Βραβεία Grammy η δισκογραφική δουλειά «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey ήταν υποψήφια για το Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής.