Η Halsey κυκλοφορεί το νέο single «So Good»

To τραγούδι αποτέλεσε αιτία αντιπαράθεσης μεταξύ της Halsey και της δισκογραφικής εταιρείας της.

Η Halsey κυκλοφορεί το νέο single της «So Good».

Το «So Good» είναι μία pop μπαλάντα σε παραγωγή των Σουηδών Max Martin και Tobias Karlsson.

«Όταν έφυγες, στοιχηματίζω ότι κρατούσες το σώμα της πιο κοντά / Και ήλπιζα ότι θα της έλεγες ότι τελείωσε / Είσαι το μόνο που σκέφτομαι σε κάθε σημείο που κοιτάζω / Ξέρω ότι είναι κακό, αλλά θα μπορούσαμε να είμαστε τόσο καλά», τραγουδά η Halsey.

Η ιστορία του τραγουδιού ξεκίνησε στις 22 Μαΐου, όταν η Halsey ανάρτησε στον λογαριασμό της στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε: «Βασικά, έχω ένα τραγούδι που αγαπώ και θέλω να το κυκλοφορήσω το συντομότερο δυνατό, αλλά η δισκογραφική εταιρεία μου δεν με αφήνει».

«Είμαι οκτώ χρόνια σε αυτή τη βιομηχανία και έχω πουλήσει πάνω από 165 εκατομμύρια δίσκους και η δισκογραφική εταιρεία μου λέει ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το τραγούδι εκτός αν μπορέσουν να στήσουν μία viral στιγμή στο TikTok», συνέχισε.

Μετά τις αντιδράσεις των θαυμαστών, η δισκογραφική εταιρεία της Halsey, Capitol Records ανακοίνωσε ότι το νέο single της Αμερικανίδας τραγουδίστριας θα κυκλοφορούσε επίσημα.

«Halsey, σε αγαπάμε και είμαστε εδώ για να σε υποστηρίξουμε», έγραψε η εταιρεία σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαστε μία εταιρεία που έχει ως προτεραιότητα τον καλλιτέχνη και ενθαρρύνει τον ανοιχτό διάλογο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά την επιθυμία να βοηθήσουμε κάθε έναν από τους καλλιτέχνες μας να πετύχει και ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις σημαντικές συζητήσεις», πρόσθεσε.

Το «So Good» είναι το πρώτο τραγούδι της Hasley μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power» τον Αύγουστο του 2021.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power», σε παραγωγή του Trent Reznor και του ‎Atticus Ross των Nine Inch Nails, ανέβηκε στο No. 1 των Top Alternative Albums του Billboard και στο Νο. 2 του γενικού chart Billboard 200.

Επίσης, χάρισε στη Halsey μία υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Εναλλακτικού Άλμπουμ.

Αργότερα σήμερα θα κυκλοφορήσει και το music video για το «So Good».

Το σενάριο θα βασίζεται στην ιστορία της σχέσης της Halsey και του συντρόφου της και πατέρα του παιδιού της, Alev Aydin, ο οποίος έχει υπογράψει επίσης τη σκηνοθεσία και συμπρωταγωνιστεί στο βίντεο μαζί με την pop star. Δείτε το trailer εδώ.