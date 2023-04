Halsey: Σειρά συναυλιών για την ενίσχυση ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων

Αυτό το καλοκαίρι, η Halsey θα ανέβει στη σκηνή μικρών χώρων για τρεις βραδιές μαζί με ένα ολοκληρωμένο σύνολο εγχόρδων και θα διαθέσει τα έσοδα για την ενίσχυση ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων.

Οι συναυλίες, θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με το Hard Rock Live, θα διεξαχθούν στις 24 Ιουνίου στο Χόλιγουντ της Φλόριντα, στις 30 Ιουνίου στο Gary της Ιντιάνα και στις 2 Ιουλίου στο Wheatland της Καλιφόρνιας.

Η Halsey έχει ήδη ανακοινώσει άλλες δύο συναυλίες με τη συνοδεία συνόλου εγχόρδων στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών του Νιου Τζέρσεϊ στις 21 και 22 Ιουνίου. Αυτές οι δύο παραστάσεις δεν συνδέονται με τις φιλανθρωπικές συναυλίες του Hard Rock.

Διαφήμιση

Η Halsey και η Hard Rock θα παραχωρήσουν τα έσοδα και τις δωρεές από τις συγκεκριμένες συναυλίες στις οργανώσεις Hard Rock Heals και Outright International & Human Rights Campaign.

Η Outright International & Human Rights Campaign συνεργάζεται με τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οργανώσεις για να συνηγορήσει υπέρ της συλλογικής νομοθεσίας και της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η οργάνωση προσπαθεί επίσης να εξασφαλίσει εκπροσώπηση, χρηματοδότηση και πρόσβαση σε υπηρεσίες, αρωγή και ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα.

«Η Outright International συνεργάζεται με εταίρους σε όλο τον κόσμο για να ενισχύσει την ικανότητα του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, να καταγράψει και να δημοσιοποιήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποστηρίξει τη συμπερίληψη και την ισότητα», αναφέρεται στη δήλωση αποστολής της οργάνωσης.

Το Ίδρυμα Hard Rock Heals Foundation ιδρύθηκε το 2016 για να προχωρήσει σε φιλανθρωπικές δράσεις σε σχέση με τη ζωντανή μουσική.

«Το σύνθημα του ιδρύματος, “Love.Amplifed.”, επιδιώκει να μας εμπνεύσει όλους να δυναμώσουμε την ένταση και να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι οι ζωές μπορούν να βελτιωθούν με τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Hard Rock.

«Το ίδρυμα Hard Rock Heals Foundation προσφέρει επιχορηγήσεις και βοήθεια για την υγεία και την ευεξία, την αρωγή σε καταστροφές, ανθρωπιστικούς στόχους και πολλά άλλα σε όλο τον κόσμο», σημειώνεται.

Οι φιλανθρωπικές συναυλίες της Halsey θα πραγματοποιηθούν εν μέσω μίας ταραχώδους περιόδου στην αμερικανική μουσική βιομηχανία.

Ορισμένοι καλλιτέχνες, όπως οι Kid Rock και Travis Tritt, έχουν εκφράσει τρανσφοβικές αντιδράσεις για τη συνεργασία της ζυθοποιίας Anheuser-Busch με τον τρανς ακτιβιστή Dylan Mulvaney για την προώθηση του διαγωνισμού Easy Carry Contest της εταιρείας,

Επιπλέον, συντηρητικοί πολιτικοί έχουν στοχοποιήσει τις τελευταίες εβδομάδες τα τρανς άτομα, τις drag queens και την queer κουλτούρα, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των νομοσχεδίων κατά των ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία υπερψηφίστηκαν από νομοθετικά σώματα υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ιδίως στο Τενεσί.

i’m playing a handful of intimate venues with a string ensemble this summer in partnership with Hard Rock Live to benefit LGBTQ+ organizations @OutrightIntl & @HRC 🤍

tickets on sale now: https://t.co/i49aMwpBKw pic.twitter.com/RjaSNM3z2B

— h (@halsey) April 14, 2023