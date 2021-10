Halsey: «Ποτέ δεν ήθελα να γίνω pop star, συνέβη τυχαία»

Η Halsey μιλάει για τις εμπειρίες της ως pop star και ως μητέρα.

Η Halsey εξομολογείται ότι ο δρόμος προς την επιτυχία ήταν περίεργος για εκείνη, καθώς σκοπός της δεν ήταν να γίνει pop star.

Η 27χρονη τραγουδίστρια φιλοξενείται στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού του «Billboard» μαζί με τον Trent Reznor και τον Atticus Ross των Nine Inch Nails, με τους οποίους συνεργάστηκε για τη δημιουργία και την παραγωγή του τελευταίο άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power».

«Λέω μερικές φορές ότι ποτέ δεν ήθελα να γίνω pop star, συνέβη τυχαία και αυτό είναι εν μέρει αλήθεια», αποκαλύπτει η Halsey.

«Το υπόλοιπο είναι απίστευτα υπολογισμένο και σχολαστικό. Αλλά εν μέρει είναι αλήθεια, και ήταν πραγματικά αναζωογονητική ευκαιρία να επιστρέψω στο ύφος των τραγουδιών και των συνεργασιών που με έκανε να ερωτευτώ τη μουσική από την αρχή», σχολιάζει για τη συνεργασία της με τον Trent Reznor και τον Atticus Ross.

«Προφανώς, δεν είμαι τόσο καιρό στη μουσική βιομηχανία, αλλά επειδή βρίσκομαι στο χώρο της pop, μπορούν πραγματικά να σε “σκοτώσουν” γρήγορα», υποστηρίζει.

«Σε παίρνουν σαν αυτόν τον νεαρό άνθρωπο με τα λαμπερά μάτια που γράφει μόνος του τη μουσική του σε ένα διαμέρισμα κάπου, και μετά λένε: “Λοιπόν, θα δεχτείς αυτή την πρόταση; Θα κάνεις αυτό; Θα δουλέψεις με αυτόν τον άνθρωπο;”», περιγράφει.

«Υπάρχει όλη αυτή η παραχώρηση. Σε βάζουν σε αυτή τη θέση όπου περιμένουν από εσένα να συμβιβαστείς για να συνεχίσεις να είσαι εμπορικός. Έχω κάνει πολύ καλή δουλειά και επιμένω στα πιστεύω μου και δεν το αφήνω να συμβεί αυτό, αλλά μερικές φορές κάποια πράγματα ξεφεύγουν. Ίσως επειδή είμαι πολύ κουρασμένη για να πω όχι», λέει στον Trent Reznor και τον Atticus Ross.

Η Halsey εξηγεί επίσης τον τρόπο με τον οποίο έχει επηρεάσει η μητρότητα το επάγγελμά της ως μουσικός.

«Το γεγονός ότι είμαι μητέρα του γιου μου έχει κάνει το γεγονός ότι είμαι μουσικός να φαίνεται αρκετά βαρετό. Κάτι πραγματικά εκπληκτικό συνέβη όταν απέκτησα τον γιο μου, το οποίο ήταν η απόλυτη, ένδοξη εξάλειψη και ο θάνατος του εγωισμού μου. Τίποτα δεν έχει σημασία όταν πηγαίνω σπίτι. Νομίζει ότι είμαι τέλεια και σπουδαία», αναφέρει.

«Αυτό είναι ένα τελείως άλλο θηρίο που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, η ενοχή των γονέων, αλλά προς το παρόν, είμαι σε ευδαιμονία γι’ αυτό», συνεχίζει.

«Το όμορφο σε αυτό είναι ότι θα δημιουργώ όταν το θέλω. Ελπίζω, ότι αυτό σημαίνει πως ό, τι κι αν δημιουργήσω, θα είναι κάτι που καίγομαι να το κυκλοφορήσω. Γιατί η μόνη απαίτηση που έχω από τον εαυτό μου είναι να είμαι μια πολύ καλή μαμά και τα υπόλοιπα θα βρουν τη θέση τους γύρω από αυτό», τονίζει η Halsey.