Halsey: «Πάντα είχα την τάση να επανεφευρίσκω τον εαυτό μου»

«Πρέπει να συνεχίσω να κάνω πράγματα που αγαπώ και να κάνω πράγματα που με προκαλούν ως δημιουργό».

Η Halsey πρόσφατα έλαβε μία υποψηφιότητα για Grammy για το άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power» και σε μια νέα συνέντευξή της χαίρεται για μια νέα τιμή, καθώς είναι ο αποδέκτης του BandLab NME Innovation Award για το 2022.

Στη συνέντευξή της με το NME, η τραγουδίστρια εξήγησε γιατί αισθάνεται δικαιωμένη από το Βραβείο Καινοτομίας, σημειώνοντας ότι επιβραβεύεται για το γεγονός ότι δεν εφησυχάζει ποτέ με την τέχνη της.

«Πάντα είχα την τάση να επανεφευρίσκω τον εαυτό μου και να επανεφεύρω το είδος μου», ανέφερε η Halsey, γεγονός που ανέδειξε την προθυμία της να παίρνει ρίσκα με τη δουλειά της.

Η 27χρονη τραγουδίστρια θυμήθηκε την «εξαιρετικά απελευθερωτική» επιφοίτηση που είχε ενώ δημιουργούσε το άλμπουμ «Manic», το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2020, συνειδητοποιώντας ότι δεν χρειάζεται να περιορίζεται στην pop μουσική.

Αυτή η διαπίστωση έθεσε το μέτρο για το νέο άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power», το οποίο ηχογραφήθηκε εν μέσω της πανδημίας και την «προκάλεσε περαιτέρω ως δημιουργό».

«Μετά το “Manic”, είχα ορισμένες ραδιοφωνικές επιτυχίες και νομίζω ότι ο κόσμος μάλλον θα περίμενε από μένα – και στην πραγματικότητα θα περίμενα και εγώ από τον εαυτό μου – να πάω προς αυτή την κατεύθυνση και να συνεχίσω να θέλω να κάνω μουσική που να έχει την ίδια εμπορική απόδοση», περιέγραψε η Halsey.

«Αν θέλω να διατηρήσω τον εαυτό μου και να μου δώσω μακροζωία, πρέπει να συνεχίσω να κάνω πράγματα που αγαπώ και να κάνω πράγματα που με προκαλούν ως δημιουργό. Έτσι προέκυψε αυτό το άλμπουμ», συνέχισε.

«Ήταν μια ευκαιρία να εκμεταλλευτώ την κατάσταση του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρισκόμουν και την κατάσταση της μουσικής και να δοκιμάσω κάτι που θα με προκαλούσε και θα δοκίμαζα κάτι που, εμπορικά μιλώντας, πολλοί άνθρωποι θα το είχαν εκλάβει ως ένα μικρό ρίσκο», εξήγησε.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει στη μουσική μου, εκτός από τους ανθρώπους που κάνουν την παραγωγή», τόνισε, αναφερόμενη στον Trent Reznor και στον Atticus Ross των Nine Inch Nails, με τους οποίους συνεργάστηκε για την παραγωγή του «If I Can’t Have Love, I Want Power».

«Έχω γράψει κάθε λέξη σε αυτό το άλμπουμ. Κάθε τραγούδι, κάθε στίχος, κάθε μελωδία προέρχεται από εμένα και το ίδιο μπορεί να ειπωθεί για όλους τους προηγούμενους δίσκους μου», υπογράμμισε.

Πού θα πάει λοιπόν η Halsey στη συνέχεια; Οι θαυμαστές θα πρέπει να περιμένουν για το επόμενο άλμπουμ της, επειδή η νέα δισκογραφική δουλειά της «με γέμισε τόσο πολύ δημιουργικά που, για να λέμε την αλήθεια, μάλλον θα περάσει καιρός μέχρι να βγάλω ξανά άλμπουμ».

Ωστόσο η Halsey υποσχέθηκε να μην απομακρυνθεί ολοκληρωτικά από τη μουσική και να παραμείνει σε εγρήγορση κυκλοφορώντας singles και συνεργασίες.