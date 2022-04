Η Halsey «μπαινοβγαίνει» στο νοσοκομείο: «Το σώμα μου διαμαρτύρεται έντονα»

«Η χρόνια ασθένεια είναι ένα πολύπλοκο μυστήριο».

Το σώμα της Halsey απαιτεί από την τραγουδίστρια να επιβραδύνει τους ρυθμούς της καθώς το τελευταίο διάστημα έχει πραγματοποιήσει τακτικές επισκέψεις στο νοσοκομείο.

Η 27χρονη τραγουδίστρια αποκάλυψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπίσει την ενδομητρίωση, μία χρόνια νόσος με την οποία διαγνώστηκε το 2016.

Η Halsey μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram την Κυριακή μια ενημέρωση για την υγεία της και αποκάλυψε ότι μετά την τελευταία επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, «μπαινοβγαίνει» στο νοσοκομείο και τόνισε ότι το σώμα της χρειάζεται ξεκούραση.

«Τις τελευταίες εβδομάδες μπαινοβγαίνω στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζω κάποιες νέες προκλήσεις», έγραψε σε μια selfie φωτογραφία που δημοσίευσε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κρατήσω τα πράγματα φυσιολογικά – Grammy, Coachella κ.λπ. Αλλά το σώμα μου διαμαρτύρεται έντονα. Και τελικά απαιτεί να επιβραδύνω ή να σταματήσω (πραγματικά) αυτή τη φορά. Ειδικά για να μπορέσω να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα για την περιοδεία», συνέχισε.

«Η χρόνια ασθένεια είναι ένα πολύπλοκο μυστήριο. Αν είμαι ή ήμουν απούσα, παρακαλώ μην το πάρετε προσωπικά. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κάτω από δύσκολες συνθήκες», έγραψε για την απουσία από το μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Halsey, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί τον περασμένο Ιούλιο, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τακτικές επισκέψεις της στο νοσοκομείο.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια παρευρέθηκε στα Βραβεία Grammy στο Λας Βέγκας στις 3 Απριλίου, τρεις ημέρες μετά την τελευταία εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε, αλλά αποκάλυψε ότι έφυγε νωρίς από την τελετή απονομής καθώς «δεν αισθανόταν πολύ καλά».

Η Halsey εθεάθη στο πρώτο τριήμερο του μουσικού φεστιβάλ «Coachella», το οποίο έλαβε χώρα στο Indio της Καλιφόρνιας στις 15 – 17 Απριλίου.

Στις 17 Μαΐου είναι προγραμματισμένη η έναρξη της περιοδείας «Love and Power Tour» της Halsey για την προώθηση του πρόσφατου άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power».