Η Halsey αποκαλύπτει το καινούργιο άλμπουμ «Manic»

Η Halsey κυκλοφορεί το ολοκαίνουργιο άλμπουμ «Manic».

Ως αληθινό και γνήσιο ελεύθερο πνεύμα, δεν σταματά ποτέ να αναζητά το χώρο στον οποίο θα μπορεί να εκφράζεται με απόλυτη ελευθερία και να πειραματίζεται χωρίς συμβιβασμούς.

Δυόμιση χρόνια μετά το πλατινένιο άλμπουμ «hopeless fountain kingdom», που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ, η Halsey επιστρέφει πιο ώριμη με το αυτοβιογραφικό πορτρέτο μίας φιλόδοξης καλλιτέχνιδας στην οποία αντικατοπτρίζεται μία ολόκληρη γενιά.

Το «Manic» είναι άλμπουμ με πολυδιάστατες επιρροές. Pop, country, hip-hop και rock στοιχεία συνδυάζονται αριστοτεχνικά καθώς η 25χρονη τραγουδίστρια εξερευνά τα άγχη και τις αγωνίες της ηλικίας ενώ παράλληλα κυνηγά την ευτυχία.

Προάγγελοι του «Manic» ήταν το έξι φορές πλατινένιο «Without Me», το χρυσό «Graveyard», όπως και τα singles «clementine», «SUGA’s Interlude», «Finally // beautiful stranger» και «You Should Be Sad».

Σε αυτό το εγχείρημα η Halsey δεν είναι μόνη της.

Η τραγουδίστρια άνοιξε την πόρτα του στούντιο σε καλλιτέχνες που θαυμάζει, σε καλλιτέχνες που την έχουν επηρεάσει και εμπνεύσει και σε καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέεται φιλικά.

Στο «Manic» συμμετέχουν η καταξιωμένη Alanis Morissette, o ανερχόμενος ράπερ Dominic Fike και ο Suga του διάσημου συγκροτήματος BTS, με τους οποίους η Halsey συνεργάστηκε την άνοιξη στην επιτυχία «Boy With Luv».

Το άλμπουμ ανοίγει συμβολικά με το τραγούδι «Ashley», όπως είναι το αληθινό μικρό όνομα της τραγουδίστριας, και ολοκληρώνεται στο ίδιο μοτίβο με το «929», που αναφέρεται στην ημερομηνία γέννησης της Halsey (29 Σεπτεμβρίου).

Το «Manic» είναι πολλά περισσότερα από το τρίτο άλμπουμ της Halsey. Είναι το πρώτο άλμπουμ της Ashley.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συντομογραφία «A(01)» εμφανίζεται τόσο στο εξώφυλλο του άλμπουμ όσο και στα εικαστικά των singles που προηγήθηκαν.

«Ένα άλμπουμ από την Ashley για τη Halsey», έχει περιγράψει τραγουδίστρια, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι το «Manic» αποτελεί σημείο τομής του πραγματικού εαυτού της και του καλλιτεχνικού alter ego της.



Το tracklist του «Manic»

1. Ashley

2. Clementine

3. Graveyard

4. You Should Be Sad

5. Forever… (Is a Long Time)

6. Dominic’s Interlude

7. I Hate Everybody

8. 3 AM

9. Without Me

10. Finally // Beautiful Stranger

11. Alanis’ Interlude

12. Killing Boys

13. Suga’s Interlude

14. More

15. Still Learning

16. 929