Η Halsey ισχυρίζεται ότι η εταιρεία της «δεν την αφήνει» να κυκλοφορήσει μουσική μέχρι να στήσει ένα viral TikTok

«Είμαι οκτώ χρόνια σε αυτή τη βιομηχανία και η δισκογραφική εταιρεία μου λέει ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω τραγούδι», καταγγέλλει η Halsey.

Η Halsey ισχυρίζεται ότι η δισκογραφική εταιρεία της «δεν την αφήνει» να κυκλοφορήσει το νέο τραγούδι της μέχρι να γίνει viral στο TikTok.

Η 27χρονη τραγουδίστρια επιθυμεί να κυκλοφορήσει το τραγούδι το συντομότερο δυνατό, αλλά κατηγόρησε τη δισκογραφική εταιρεία της ότι βάζει φρένο στα σχέδιά της επειδή, παρά τις τεράστιες πωλήσεις της καριέρας της, θέλει να περιμένει και να επωφεληθεί από τη δημοσιότητα μίας μεγάλης διαδικτυακής στιγμής.

Η Halsey ανάρτησε στο TikTok ένα βίντεο στο οποίο κοιτά συνοφρυωμένη την κάμερα, ενώ στο βάθος φαίνεται να ακούγεται το νέο τραγούδι.

«Βασικά, έχω ένα τραγούδι που αγαπώ και θέλω να το κυκλοφορήσω το συντομότερο δυνατό, αλλά η δισκογραφική εταιρεία μου δεν με αφήνει», έγραψε στο βίντεο.

«Είμαι οκτώ χρόνια σε αυτή τη βιομηχανία και έχω πουλήσει πάνω από 165 εκατομμύρια δίσκους και η δισκογραφική εταιρεία μου λέει ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω το τραγούδι εκτός αν μπορέσουν να στήσουν μία viral στιγμή στο TikTok», πρόσθεσε.

Η Halsey υποστήριξε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ασυνήθιστη στη μουσική βιομηχανία.

«Τα πάντα είναι μάρκετινγκ. Και το κάνουν αυτό σε κάθε καλλιτέχνη αυτές τις ημέρες. Θέλω απλά να κυκλοφορώ μουσική, φίλε και αξίζω καλύτερα να είμαι ειλικρινής. Έχω κουραστεί», ανέφερε.

Τον Μάρτιο, η Halsey είχε αποκαλύψει ότι έγραφε νέα μουσική και ότι σκοπεύει να δημιουργήσει «ένα pop άλμπουμ» για την επόμενη δισκογραφική δουλειά της μετά το alternative «If I Can’t Have Love, I Want Power», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2021 και είχε στην παραγωγή τις υπογραφές του Trent Reznor και του Atticus Ross των Nine Inch Nails.

«Λόγω προσωπικών λόγων θα κάνω ένα pop άλμπουμ», έγραψε τότε σε μία σειρά αναρτήσεων στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Έχω ένα απίστευτο τραγούδι που θα μπορούσα να το βγάλω ως single για τα ραδιόφωνα στη συνέχεια, αλλά νιώθω ότι είναι τρελό να το κάνω, επειδή δεν έχω καν κάνει περιοδεία για το “IICHLIWP” (If I Can’t Have Love, I Want Power) ακόμα», εξήγησε σε μια επόμενη ανάρτηση.

«Στην πραγματικότητα έχω κάποια τραγούδια. Δεν ξέρω τι να κάνω», σχολίασε.