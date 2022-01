Η Halsey κυκλοφορεί την εκτεταμένη έκδοση του άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power»

Η εκτεταμένη έκδοση περιλαμβάνει τρία επιπλέον κομμάτια.

Η Halsey κυκλοφόρησε την εκτεταμένη έκδοση του τελευταίου άλμπουμ της, «If I Can’t Have Love, I Want Power».

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power» κυκλοφόρησε αρχικά στις 27 Αυγούστου 2021 έλαβε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Grammy του Καλύτερου Εναλλακτικού Μουσικού Άλμπουμ, ενώ εμφανίστηκε σε περισσότερες από 30 λίστες με τα «Καλύτερα Άλμπουμ του 2021».

Η Halsey φέρνει το «If I Can’t Have Love, I Want Power» στο προσκήνιο για άλλη μια φορά με την κυκλοφορία της extended edition του άλμπουμ στην οποία συμπεριλαμβάνεται η επιτυχία της «Nightmare» του 2019, που είχε μείνει εκτός του προηγούμενου άλμπουμ της, «Manic» (2020), καθώς και το «Nightmare (Reprise)» και το «People Disappear Here».

Παράλληλα με την κυκλοφορία της εκτεταμένης έκδοσης, η Halsey μοιράστηκε τα lyric videos για τα «Nightmare Reprise» και «People Disappear Here» και μία σειρά για νέα visualizers για κάθε ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ. Κατά τη διάρκεια των γιορτών, παρουσίασε τις ζωντανές εκδόσεις τραγουδιών από το «If I Can’t Have Love, I Want Power».

Η κυκλοφορία του άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» της Halsey συνοδεύτηκε από μία ταινία με τον ίδιο τίτλο που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια στο box office μετά την προβολής της σε πάνω από 70 αίθουσες παγκοσμίως.

Η κινηματογραφική εμπειρία του «If I Can’t Have Love, I Want Power» είναι τώρα διαθέσιμη για ενοικίαση ή αγορά στο iTunes, το Amazon και το Google Play. Το σενάριο της ταινίας υπέγραψε η Halsey και τη σκηνοθεσία ο Colin Tilley.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power», του οποίου την παραγωγή ανέλαβαν ο Trent Reznor και ο Atticus Ross, έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Top Current Albums Chart του Billboard, αποτελώντας την τρίτη συνεχόμενη κυκλοφορία της Halsey που κατακτά την κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης.

Επίσης, ανέβηκε στο Νο. 1 στα charts Alternative Albums, Vinyl Albums και Tastemaker Albums του Billboard και κατέλαβε την πρώτη θέση στο Global Album Debuts Chart του Spotify.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Trent Reznor και ο Atticus Ross, γνωστοί για το έργο τους στους Nine Inch Nails και βραβευμένοι με Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Grammy συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, αναλαμβάνουν την παραγωγή ενός άλμπουμ για έναν άλλο καλλιτέχνη.

Στο «If I Can’t Have Love, I Want Power» συμμετέχουν επίσης ως guest οι Dave Grohl, Lindsey Buckingham και Pino Palladino.

Χαρακτηρίζοντας το άλμπουμ ως «ένα αριστούργημα με industrial προσανατολισμό», το SPIN σημείωσε: «Η Halsey δεν είναι μια γυναίκα, είναι μια θεά της ροκ. Και το “IICHLIWP” αποδεικνύει ότι έχει κερδίσει τον τίτλο».

Το Stereogum εγκωμίασε το «If I Can’t Have Love, I Want Power» ως «ένα από εκείνα τα άλμπουμ – δήλωση που αλλάζουν την πορεία της καριέρας ενός καλλιτέχνη». Το Associated Press σημείωσε: «Η Halsey είναι στα καλύτερά της εδώ… Αυτός είναι ο ήχος της φιλοδοξίας, μια εξέλιξη του ήχου της Halsey».

