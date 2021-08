Halsey: Το «If I Can’t Have Love, I Want Power» δεν είναι ένα άλμπουμ για τη γυναικεία δύναμη

«Υπάρχει αυτό το κοινό στοιχείο της αρχετυπικής θηλυκότητας, αλλά δεν είναι ένα άλμπουμ για τη γυναικεία δύναμη», εξηγεί η Halsey.

Η Halsey τονίζει ότι η νέα δισκογραφική δουλειά της, «If I Can’t Have Love, I Want Power», δεν είναι ένα άλμπουμ για τη δύναμη των γυναικών.

Η τραγουδίστρια εξήγησε πως ο κόσμος περίμενε ότι θα δημιουργούσε μια συλλογή «κοριτσίστικων» τραγουδιών, επειδή ήταν έγκυος κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ, αλλά από την αρχή ήθελε να ξεκαθαρίσει πως «δεν είναι γυναίκα» και για αυτό το βασικό single του άλμπουμ ονομάζεται «I Am Not A Woman, I’m A God» (Δεν Είμαι Γυναίκα, Είμαι Θεός).

Η 26χρονη pop star εξήγησε, μιλώντας στον Zane Lowe και στο Apple Music 1: «Αυτή η αντιπαραβολή ήταν πραγματικά σκόπιμη, επειδή νομίζω ότι υπάρχει αυτό το κοινό στοιχείο της αρχετυπικής θηλυκότητας. Γι’ αυτό και όλοι λένε: “θα είναι ένα άλμπουμ για τη γυναικεία δύναμη” και εγώ λέω: “Όχι, δεν είναι”».

«Επίσης, όχι άδικα, αλλά το κεντρικό single είναι το “I Am Not A Woman, I’m A God”. Δεν είναι ένα άλμπουμ για τη γυναικεία δύναμη. Από την αρχή, λέω “δεν είμαι γυναίκα”. Δεν λέω τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχει η γυναικεία δύναμη σε αυτό το άλμπουμ», πρόσθεσε.

Επίσης η Halsey σημείωσε ότι κάθε φορά που αναφέρεται κατά τη διάρκεια του άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» στη γυναικεία φύση, στη μητρότητα και στη θηλυκότητα, διακατέχεται από αίσθημα απογοήτευσης.

«Όλες αυτές οι στιγμές στις οποίες αγγίζω αυτά τα πράγματα είναι σαν… Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να τις ζήσουν με αυτόν τον τρόπο, επειδή τις έζησα έτσι και ο τρόπος που τις έζησα αυτές στιγμές είναι είναι μια δήλωση γυναικείας δύναμης, αλλά ο ίδιος ο δίσκος, υποθέτω, δεν είναι. Οπότε η χρήση αυτών των πιο γλυκών ερμηνειών στα φωνητικά ήταν απαραίτητη», είπε.

Η Halsey, η οποία ανέθεσε την παραγωγή του άλμπουμ στον Trent Reznor και στον Atticus Ross, παραδέχτηκε ότι δεν ένιωθε «αρκετά άνετα» να ζητήσει από τα δύο μέλη των Nine Inch Nails να τη βοηθήσουν να δημιουργήσει ήχο που ήθελε αρχικά να έχουν τα τραγούδια της.

«Ήθελα να δουλέψω με τον Trent εδώ και χρόνια. Και ήθελα να κάνω μία κινηματογραφική παραγωγή, όχι συγκεκριμένα τρόμου, αλλά να προκαλεί ανησυχία», ανέφερε.

«Είναι κάτι που ήθελα, και ο Anthony, ο μάνατζέρ μου, ήξερε ότι είναι κάτι που ήθελα και το είχα εγκαταλείψει, επειδή έλεγα: “Δεν είμαι αρκετά φοβερή. Δεν θα το κάνουν ποτέ. Δεν είμαι αρκετά ενδιαφέρουσα. Δεν πρόκειται καν να το ζητήσω”», εξομολογήθηκε.