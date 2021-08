Η Halsey κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power»

Η Halsey ταλαντεύεται ανάμεσα στην απαλότητα και τη σκληρότητα που απορρέει από τη γέννηση ενός παιδιού σε έναν πατριαρχικό κόσμο.

Η Halsey κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power», σε παραγωγή του Trent Reznor και του Atticus Ross των Nine Inch Nails, στο οποίο εξερευνά την ομορφιά και τη σκληρότητα της μητρότητας.

Το 2019 η Halsey κυκλοφόρησε το φλογερό «Nightmare», έναν, industrial ύμνο που αποτύπωσε εύστοχα την καθολική «γυναικεία οργή». Το τραγούδι, μια έντονη απόκλιση από τις επικεντρωμένες στην pop μουσική κυκλοφορίες της τραγουδίστριας, έμεινε αξιοσημείωτα εκτός του τρίτου άλμπουμ της, «Manic», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2020.

Το «Nightmare», ωστόσο, δεν διαγράφηκε ποτέ από τη Halsey. Αντίθετα, το προκλητικό single έθεσε τα θεμέλια για το «If I Can’t Have Love I Want Power», το νέο concept album της τραγουδίστριας που πραγματεύεται «τις χαρές και τις φρίκες της εγκυμοσύνης και του τοκετού».

Η ακλόνητη ελπίδα της μητρότητας εμφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον τελευταίο δίσκο της Halsey, καθώς η ίδια σφράγισε τις δύσκολες προσπάθειες της σύλληψης με ένα τραγούδι αγάπης για το μελλοντικό παιδί της.

«Όταν αποφασίσεις ότι ήρθε η ώρα σου να φτάσεις, σε έχω αγαπήσει για όλη μου τη ζωή», τραγούδησε με γλυκό ύφος στο τραγούδι «More» του «Manic».

Στο «If I Can’t Have Love, I Want Power» αυτό το όνειρο γίνεται πραγματικότητα, αλλά για τη Halsey, όπως και για τόσες πολλές εγκύους, η χαρά της εγκυμοσύνης και της μητρότητας δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Είναι σημαδεμένη από ένα κράμα θλίψης, οργής, αγώνων με την ψυχική υγεία, αμφισβήτησης του εαυτού τους και επιθυμίας.

Το άλμπουμ ξεχειλίζει τόσο από ενθουσιασμό όσο και από συναισθηματική αναταραχή για το τι μπορεί να σημαίνει η ευθύνη της μητρότητας και τι συμβαίνει όταν ξεπερνά το όνειρο της επιτυχίας ως τραγουδίστριας.

Η απόκτηση ενός παιδιού ήταν κάτι που η Halsey επιθυμούσε περισσότερο από το να γίνει pop star. Μετά από μια αποβολή το 2015 και τη μάχη της με την ενδομητρίωση, για την οποία έχει μιλήσει δημόσια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι είναι έγκυος τον περασμένο Νοέμβριο.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power» εξερευνά τα παράδοξα συναισθήματα, την ευχαρίστηση και τον πόνο της αναδυόμενης μητρότητας. Και αυτό που επιμένει είναι η εσωτερική πάλη της Halsey για να βρει μια στοιχειώδη ηρεμία παρά το χάος του εσωτερικού μονολόγου της.

Η Hasley επιστράτευσε για το «If I Can’t Have Love, I Want Power» τους ιθύνοντες νους της παραγωγής των Nine Inch Nails, τον Trent Reznor και τον Atticus Ross, καθώς και ένα σύνολο αστέρων όπως οι Lindsey Buckingham, Dave Grohl και Dave Sitek. Το αποτέλεσμα ανεβάζει το επίπεδο.

Ο ήχος του άλμπουμ παρέμενε ως την τελευταία στιγμή ένα μυστήριο.

Η Halsey δεν κυκλοφόρησε κανένα single, ανατρέποντας τη στρατηγική της δοκιμασίας της αγοράς με προσεκτικές κυκλοφορίες τραγουδιών. Αντ’ αυτού, προκάλεσε τη λυσσαλέα περιέργεια του διαδικτύου ανακοινώνοντας ότι ο Trent Reznor και ο Atticus Ross ήταν οι παραγωγοί του συνολικού έργου.

Επίσης έδωσε στη δημοσιότητα ένα δραματικό trailer για την ταινία IMAX, σε σκηνοθεσία Colin Tilley, που συνοδεύει το «If I Can’t Have Love, I Want Power», όπου οι σκηνές αναμειγνύουν τον τρόμο και το μεσαιωνικό μεγαλείο, με τη Halsey στον κεντρικό ρόλο μιας εγκύου νεαρής βασίλισσας.

Τα 13 τραγούδια του «If I Can’t Have Love, I Want Power» αποτελούν ένα μάθημα στη δημιουργία και στην παραγωγή τραγουδιών με ένα σαγηνευτικό industrial καμβά, καθώς και noise-rock και punk ρεφρέν και fuzzed-out κιθάρες.

Το άλμπουμ δεν περιέχει βαρύγδουπες δηλώσεις που ξετυλίγουν τους γόρδιους δεσμούς της μητρότητας ή της παροδικότητας, ούτε μπορεί κανείς να το περιμένει. Η Halsey επεξεργάζεται την ομορφιά και τη βιαιότητα τέτοιων εμπειριών, και αυτό είναι από μόνο του μια εντυπωσιακή προσπάθεια.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power», το οποίο κυκλοφορεί από την Capitol Records / Universal Music, θα ικανοποιήσει τους ακροατές που λαχταρούσαν ένα rock ή punk άλμπουμ και ίσως διευρύνει την ήδη ευρεία βάση των θαυμαστών της, καθώς η Halsey ταλαντεύεται ανάμεσα στην απαλότητα και τη σκληρότητα που απορρέει από τη γέννηση ενός παιδιού σε έναν πατριαρχικό κόσμο.

