Halsey: Το tracklist του νέου άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power»

Το νέο άλμπουμ της Halsey θα περιέχει 13 τραγούδια.

Η Halsey αποκαλύπτει τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιέχει το νέο άλμπουμ της με τίτλο «If I Can’t Have Love, I Want Power» καθώς η κυκλοφορία του πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Την παραγωγή του άλμπουμ έχει επιμεληθεί το πολυβραβευμένο δίδυμο του Trent Reznor και του Atticus Ross, γνωστοί τόσο για την παρουσία τους στους Nine Inch Nails όσο και για το έργο τους εκτός του industrial rock συγκροτήματος.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power» θα καλύψει την εμπειρία της Halsey με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

«Κατά περίεργο τρόπο υποτίθεται ότι πάντα είχε να κάνει με τη θνητότητα και την αιώνια αγάπη και τη θέση μας / τη μονιμότητα. Απλά ενισχύθηκε από την εγκυμοσύνη μου. Εισήγαγε νέα θέματα ελέγχου και τρόμου του σώματος και αυτονομίας και έπαρσης», εξήγησε η 26χρονη τραγουδίστρια για το θέμα του νέου άλμπουμ της, απαντώντας σε ερώτηση θαυμαστή.

Το «If I Can’t Have Love, I Want Power» θα περιέχει συνολικά 13 τραγούδια και προβλέπεται να είναι ένα αρκετά προσωπικό άλμπουμ καθώς η Halsey αναλαμβάνει πάνω της όλο το βάρος, χωρίς να ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους καλλιτέχνες.

«Είναι πολύ ωραίο να έχω ξανά ένα άλμπουμ χωρίς συμμετοχές. Ένιωσα ότι έπρεπε να προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη φωνή μου, παρόμοια με το “Badlands” (2015). Ανυπομονώ να τα ακούσετε όλα τα τραγούδια», ανέφερε η pop star στο Twitter.

Το άλμπουμ «If I Can’t Have Love, I Want Power» θα κυκλοφορήσει από την Capitol Records / Universal Music στις 27 Αυγούστου.

Τις δύο προηγούμενες ημέρες, στις 25 και 26 Αυγούστου, θα προβληθεί σε επιλεγμένους IMAX κινηματογράφος σε όλο τον κόσμο μία συνοδευτική ταινία, που περιγράφεται ως μία «κινηματογραφική εμπειρία διάρκειας μίας ώρας» με τραγούδια του άλμπουμ. Δείτε το trailer εδώ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη halsey (@iamhalsey)

Το tracklist του «If I Can’t Have Love, I Want Power»

1. The Tradition

2. Bells In Santa Fe

3. Easier Than Lying

4. Lilith

5. Girl Is A Gun

6. You Asked For This

7. Darling

8. 1121

9. Honey

10. Whispers

11. I Am Not A Woman, I’m A God

12. The Lighthouse

13. Ya’aburnee