Halsey: «Η εγκυμοσύνη άλλαξε πολύ το σώμα μου»

Η Halsey μιλάει με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το σώμα της μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού της αυτό το καλοκαίρι.

Η 26χρονη τραγουδίστρια παραδέχθηκε σε μία σειρά από μηνύματα που δημοσίευσε στο Twitter ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου της λοχείας άρχισε να παλεύει με την ταυτότητά της.

«Η εγκυμοσύνη έχει αλλάξει τόσο πολύ το σώμα μου», έγραψε η Halsey, η οποία έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα αγοράκι που πήρε το όνομα Ender, στις 14 Ιουλίου.

«Έχει γίνει πραγματικός αγώνας να μάθεις πώς να έχεις μια προσωπική αίσθηση του στιλ όταν δεν έχεις συνηθίσει το νέο σχήμα σου. Σε όλες τις μαμάδες (ή πραγματικά σε όποιον περνάει κάτι παρόμοιο) σας νιώθω», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η pop star αναφέρθηκε πολλές φορές στη δυσκολίες της προσαρμογής στις αλλαγές του σώματός. Τον Φεβρουάριο, εξομολογήθηκε ότι ένιωθε περίεργα που έβλεπε τον εαυτό της να αλλάζει τόσο γρήγορα.

My pregnancy has changed my body so much. Learning how to have a personal sense of style when you’re not used to your new shapes has become a real struggle. To all the mommas (or really just anyone going thru something similar) I feeeel you. ❤️

