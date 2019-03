Η Halsey έμαθε να συγχωρεί τον εαυτό της μέσα από τη δημιουργία του νέου άλμπουμ της.

Η Halsey μίλησε για τη νέα δισκογραφική δουλειά της, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει εντός της φετινής χρονιάς.

Καθώς συμπληρώνονται τον Ιούνιο δύο χρόνια από την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ της, του πλατινένιου «hopeless fountain kingdom» που έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 των ΗΠΑ, η 24χρονη τραγουδίστρια έδωσε για πρώτη φορά συγκεκριμένες απαντήσεις για τον επόμενο ολοκληρωμένο δίσκο της.

Η Halsey ανάρτησε στο Twitter μία σειρά μηνυμάτων στα οποία ευχαρίστησε το κοινό της για την υπομονή που έχει δείξει.

«Αγαπητό σύμπαν, παρακαλώ συγχώρεσέ με και κάνε υπομονή μαζί μου σε στιγμές που ήμουν αχάριστη. Το κύμα των τατουάζ “Ηalsey” πραγματικά με συγκίνησε με τόσο τεράστιο τρόπο. Τεράστια κύματα συγκίνησης και ευγνωμοσύνης. Ευχαριστώ που με διαλέξατε», έγραψε.

dearest universe,

please forgive me and have patience with me in moments I have ever been ungrateful. that thread of all your halsey tattoos really moved me in such a massive way. huge waves of emotion and gratitude right now. thank you for choosing me.

— h (@halsey) March 26, 2019

Συνεχίζοντας, η Halsey αναφέρθηκε στην ανυπομονησία των οπαδών της για καινούργιες στιγμές και αναμνήσεις, τόσο με τα νέα τραγούδια της όσο και στην επόμενη περιοδεία της.

«Ξέρω παιδιά ότι ανυπομονείτε για νέα μουσική και νέες αναμνήσεις. Για την περιοδεία και τα ταξίδια με τους φίλους σας. Για τις εκδηλώσεις και τα pop ups (καταστήματα) και τη συνάντηση με νέους ανθρώπους. Για τα στιγμιότυπα από τα μουσικά βίντεο. Για ομαδικές συνομιλίες μέχρι αργά το βράδυ. Σας ευχαριστώ που είστε υπομονετικοί μαζί μου. Θέλω (το άλμπουμ) να είναι τέλειο», σημείωσε.

— h (@halsey) March 26, 2019

Η Halsey υπογράμμισε επιπλέον ότι μέσα από τη δημιουργία της νέας δισκογραφικής δουλειάς έμαθε να συγχωρεί τον εαυτό της.

«Η συγγραφή αυτού του άλμπουμ ήταν ένα μάθημα να συγχωρώ τον εαυτό μου. Είμαι υπερήφανη για τον εαυτό μου και ευγενική μαζί του, παρά το πόσο αυτός ο κόσμος έχει σχεδιαστεί για να σε κάνει να μισείς τον εαυτό σου», έγραψε.

«Ελπίζω όταν τελικά (το άλμπουμ) θα είναι στα χέρια σας θα σας φέρει την ίδια ειρήνη. Δεν είναι μια γαλήνια ησυχία. Είναι δυνατό», υποσχέθηκε.

— h (@halsey) March 26, 2019

Όταν μία χρήστρια του Twitter ρώτησε τη Halsey εάν ο τρίτος δίσκος της θα κυκλοφορήσει εντός της φετινής χρονιάς, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια απάντησε θετικά.