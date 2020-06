Η Halsey εκδίδει την πρώτη της ποιητική συλλογή

Μία συλλογή με αυτοβιογραφικά ποιήματα της Halsey.

Η Halsey θα εκδώσει την πρώτη της ποιητική συλλογή.

Η 25χρονη τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο εγχείρημά της με μία ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, αποκαλύπτοντας συγχρόνως το εξώφυλλο που σχεδίασε η ίδια για το βιβλίο.

Η ποιητική συλλογή της pop star φέρει τον τίτλο «I Would Leave Me If I Could» (Θα με άφηνα αν μπορούσα) και θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο Simon & Schuster στις 10 Νοεμβρίου 2020.

Τα ποιήματα του βιβλίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εκτείνονται από τις καταδικασμένες σχέσεις και τους οικογενειακούς δεσμούς μέχρι τη σεξουαλικότητα και τις ψυχικές ασθένειες.

«Έγραψα μερικές χιλιάδες προτάσεις αλλά δυσκολεύομαι κάπως να γράψω μόνο μία μόνο για να συνοψίσω πόσο ενθουσιασμένη είμαι.“I Would Leave Me If I Could”, η πρώτη μου ποιητική συλλογή είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία», σημείωσε η Halsey.

Σε αυτή τη συλλογή η Halsey αποκαλύπτει την ψυχή της.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του βιβλίου, τα ποιήματα διακρίνονται από την ίδια καλλιτεχνία που βρίσκεται στους στίχους της τραγουδίστριας και εξερευνούν τα σκαμπανεβάσματα των καταδικασμένων σχέσεων, των οικογενειακών δεσμών, της σεξουαλικότητας και των ψυχικών ασθενειών.

Επιπλέον αυτά τα αυτοβιογραφικά ποιήματα ερευνούν και αποσυναρμολογούν τις συμβατικές έννοιες του τι σημαίνει να είσαι φεμινίστρια αναζητώντας την εξουσία.

«Η ποίηση δίνει έμπνευση σε ό,τι κάνει η Halsey – από τη μουσική έως τη ζωγραφική και τις παραστάσεις οπότε δεν αποτελεί έκπληξη ότι είναι τόσο προικισμένη στον έμμετρο λόγο», δήλωσε η Stephanie Frerich του εκδοτικού οίκου Simon & Schuster.

«Γοητευτήκαμε αμέσως από τα ποιήματά της όπως γοητεύονται εκατομμύρια άνθρωποι από τη μουσική της», τόνισε.