Η Halsey λέει ότι «δεν τη νοιάζει» να κερδίσει Grammy για το «If I Can’t Have Love, I Want Power»

«Όταν ασχολούμαι με τα βραβεία, με εμποδίζει από το να κάνω την καλύτερη τέχνη που μπορώ».

Για τη Halsey, το θέμα δεν είναι η αναγνώριση, αλλά η μουσική.

Σε συνέντευξή της με τον Trent Reznor και τον Atticus Ross των Nine Inch Nails στο νέο τεύχος του περιοδικού «Billboard» με θέμα τη συνεργασία τους στο τελευταίου άλμπουμ της «If I Can’t Have Love, I Want Power», η Halsey παραδέχεται ότι «δεν τη νοιάζει» να κερδίσει ένα βραβείο Grammy για το πρόσφατο έργο της.

«Νομίζω ότι… (Παύση.) Δεν με νοιάζει», δήλωσε η 27χρονη τραγουδίστρια.

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι να συνεχίσει το άλμπουμ να έχει ζωή και να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να καίγεται και να περνάει σιγά – σιγά στο κοινό, αντί να έρχεται γρήγορα και να καίγεται εξίσου γρήγορα, όπως φαίνεται ότι κάνουν οι περισσότεροι δίσκοι στις μέρες μας», συνέχισε.

«Η μακροζωία δεν μπορεί να κατασκευαστεί. Πρέπει να είναι κάτι αληθινό στο οποίο οι άνθρωποι θα επενδύσουν. Το κινητό μου είναι γεμάτο από φωτογραφίες ανθρώπων που κάνουν τατουάζ με στίχους, αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα», τόνισε.

Η Halsey δεν πιστεύει ότι τα βραβεία ή οι καλές κριτικές είναι σημαντικά στη μουσική βιομηχανία αυτή τη στιγμή.

«Νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιητικό όταν ξέρεις ότι ακόμα και οι άνθρωποι που θέλουν να μισήσουν το άλμπουμ σου, δεν μπορούν να το μισήσουν γιατί είναι τόσο καλό. Αυτό είναι ένα ωραίο συναίσθημα, αλλά είναι ένα προσωρινό. Νιώθεις ωραία για όσο διαβάζεις την παράγραφο και μετά δεν σημαίνει τίποτα την επόμενη μέρα», είπε.

«Κατά την προσωπική μου άποψη, ο Trent και ο Atticus είναι πολύ πιο έμπειροι και έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να κρίνουν τη δουλειά μου από οποιονδήποτε άλλο κριτικό. Και οι δύο τα έχουν δει όλα και τα έχουν κάνει όλα και αν τους αρέσει πραγματικά η τέχνη μου, τότε αυτό μου αρκεί. Αυτό και η ελπίδα ότι οι οπαδοί θα ρισκάρουν με κάτι που δεν ακούγεται σαν τη συνηθισμένη μου μουσική», συνέχισε.

Η Halsey σημείωσε επίσης ότι όταν η δημιουργία ενός άλμπουμ αρχίζει να γίνεται θέμα αναγνώρισης και βραβείων, εμποδίζει την ικανότητά της να παρουσιάσει την «καλύτερη τέχνη της».

«Έχω το ένα πόδι αρκετά βαθιά σε αυτή τη βιομηχανία σε αυτό το σημείο. Δεν είμαι βετεράνος, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάω τώρα. Όταν ασχολούμαι με τα βραβεία, με εμποδίζει από το να κάνω την καλύτερη τέχνη που μπορώ», υποστήριξε.

«Θα πρέπει όμως το άλμπουμ να αναγνωριστεί γι’ αυτό που είναι, ένα μοναδικό έργο τέχνης και μια μοναδική συνεργασία μεταξύ πολύ διαφορετικών καλλιτεχνών και πολύ παρόμοιων ανθρώπων. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ωραίο», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο του 2020, μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Grammy του 2021 από τα οποία αποκλείστηκε το άλμπουμ της «Manic», η Halsey ανέφερε ότι τα βραβεία «δεν έχουν πάντα σχέση με τη μουσική ή την ποιότητα ή την κουλτούρα» και ότι ελπίζει «σε περισσότερη διαφάνεια ή μεταρρύθμιση».