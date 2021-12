Η Halsey τραγουδά «Could Have Been Me» στο soundtrack της ταινίας «Sing 2»

Η Halsey δανείζει επίσης τη φωνή της σε έναν από χαρακτήρες της ταινίας.

Η Halsey αρνείται να ανατρέξει στο παρελθόν στη ζωή της με λύπη στο νέο τραγούδι που ηχογράφησε για το soundtrack της κινηματογραφικής ταινίας «Sing 2» (Τραγούδα! 2).

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προτείνει τη δική της διασκευή για το τραγούδι «Could Have Been Me» των The Struts, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Everybody Wants» του βρετανικού ροκ συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 2014.

Η Halsey τραγουδάει στη νέα εκδοχή: «Θέλω να γευτώ την αγάπη και τον πόνο / Θέλω να νιώσω περηφάνια και ντροπή / Δεν θέλω να παίρνω το χρόνο μου / Δεν θέλω να σπαταλήσω ούτε μία νύχτα / Θέλω να ζήσω καλύτερες μέρες / Να μην κοιτάξω ποτέ πίσω και να πω / “Θα μπορούσα να ήμουν εγώ, θα μπορούσα να ήμουν εγώ”».

Στη συνέχεια της ταινίας «Sing!» (Τραγούδα!) του 2016 επιστρέφουν στους ρόλους τους Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, , Taron Egerton και Tori Kelly, ενώ τις φωνές τους στους νέους χαρακτήρες της ταινίας κινουμένων σχεδίων δανείζουν επίσης οι Bono, Halsey και Pharrell Williams, μεταξύ άλλων.

Το «Sing 2», σε σκηνοθεσία του Garth Jennings, ακολουθεί το Buster Moon (Matthew McConaughey) και τους φίλους του καθώς επιχειρούν να πείσουν τον απομονωμένο ροκ σταρ Clay Calloway (Bono) να έρθει μαζί τους στα εγκαίνια μιας νέας παράστασης.

Η Halsey δανείζει τη φωνή της στη Porsha Crystal, μία λύκο και κακομαθημένη κόρη του Jimmy Crystal (Bobby Cannavale).

Το άλμπουμ με το soundtrack της ταινίας «Sing 2» κυκλοφορεί από τη Republic Records / Universal Music και περιλαμβάνει συνολικά 21 τραγούδια, στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Halsey, Elton John, Billie Eilish και Pharrell Williams.

Οι U2 έχουν συνεισφέρει στο soundtrack με ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Your Song Saved My Life».

Επίσης περιέχεται μία νέα εκδοχή του «I Still Haven’t Found What I’m Looking For» των U2 με τις ερμηνείες της Scarlett Johansson και του Bono, του «Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of» (Johansson) και του «Where The Streets Have No Name», στο οποίο η Scarlett Johansson ενώνει τη φωνή τους με τα υπόλοιπα μέλη του καστ Reese Witherspoon, Nick Kroll και Taron Egerton.

Η ταινία «Sing 2» (Τραγούδα! 2) προβάλλεται ήδη στους ελληνικούς κινηματογράφους.