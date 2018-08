Η Halsey φωτογραφήθηκε με τα μέλη των BTS, το δημοφιλές σε όλο τον κόσμο K-pop συγκρότημα, και όταν ανέβασε τις φωτογραφίες στο Twitter, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παραλίγο να «καταρρεύσει».

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε με τους RM, V, Suga, Jungkook, Jimin και J-Hope, αλλά χωρίς τον Jin, μετά από συναυλία της στη Σεούλ.

«Ξέρετε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κάνω τόσο μεγάλο ταξίδι έως τη Σεούλ και να μη σας δω, αγόρια», έγραψε στη λεζάντα. «Ανυπομονώ να τους δω στο Staples Center!», σημείωσε για τη συναυλία των BTS στο Λος Άντζελες.

Η Halsey πρόσθεσε αργότερα: «Είμαστε φίλοι εδώ και σχεδόν δύο χρόνια! Είμαι τόσο τυχερή που τους γνωρίζω και με εμπνέουν τόσο πολύ. Τα αγόρια είναι A+»

Μετά τη δημοσίευση, το Twitter ήταν έτοιμο να «εκραγεί», από τα σχόλια των χρηστών και θαυμαστών του νοτιοκορεατικού συγκροτήματος, αλλά και της τραγουδίστριας.

you know there was no way I’d come all the way to Seoul without seeing these guys. 👼🏼 can’t wait to see them play Staples center!!! I’m HELLA proud. 💗💖💗 @BTS_twt pic.twitter.com/RF4vqE9G0J

— h (@halsey) August 7, 2018