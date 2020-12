Halsey: Απολογείται για τη φωτογραφία από τη μάχη της με τη διατροφική διαταραχή

Η Halsey συμμετείχε στο παιχνίδι «δημοσίευσε μια φωτογραφία από…» (post a photo of) που έχει ξεκινήσει από τους χρήστες του Instagram, όμως αναγκάστηκε να διαγράψει από τις ιστορίες της μια αμφιλεγόμενη φωτογραφία.

Όταν της ζητήθηκε να μοιραστεί μια φωτογραφία από το «χειρότερο σημείο» στο οποίο έχει φτάσει, η τραγουδίστρια ανάρτησε μια selfie φωτογραφία του σώματός της μπροστά σε έναν καθρέφτη από την περίοδο που αντιμετώπιζε διατροφική διαταραχή.

Ωστόσο οι ακόλουθοί της άρχισαν να της ασκούν κριτική επειδή δεν πρόσθεσε την κατάλληλη προειδοποίηση πριν από τη φωτογραφία.

«Προειδοποίηση για ενοχλητικό περιεχόμενο: Διατροφική διαταραχή. Λυπάμαι πολύ που δημοσίευσα μια φωτογραφία του εαυτού μου που απεικονίζει τη μάχη μου με τη διατροφική διαταραχή χωρίς επαρκή προειδοποίηση», έγραψε η Halsey στο Twitter.

«Ήμουν πολύ αγχωμένη να τη δημοσιεύσω και δεν σκέφτηκα σωστά. Είχα καλές προθέσεις. Δεν θα ήθελα ποτέ να βλάψω κάποιον που συμμερίζεται τη μάχη μου», συνέχισε.

Η Halsey εξήγησε ότι διέγραψε αμέσως την επίμαχη φωτογραφία και πρόσθεσε: «Αν τη μοιράζεστε ακόμα με την πρόθεση να κάνετε την πράξη μου να φαίνεται κακόβουλη, πληγώνετε τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο που με κατηγορείτε ότι το έκανα εγώ».

«Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μου φωνάζουν να ενημερωθώ. Έκανα ένα ειλικρινές λάθος επειδή ανησυχούσα να μοιραστώ μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου με δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Η επιθυμία μου να έχω αυτοπεποίθηση επισκιάζει τις γνώσεις μου για το πώς να μοιράζομαι περιεχόμενο που πυροδοτεί αντιδράσεις», σχολίασε η 26χρονη τραγουδίστρια.

Η Halsey ανέφερε επίσης ότι θα απομακρυνθεί «για λίγο» από τα κοινωνικά δίκτυα, επειδή το συγκεκριμένο περιστατικό «εξελίχθηκε σε κάτι το οποίο δεν είμαι συναισθηματικά να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή, ελπίζω να είναι εντάξει αυτό».

TW: disordered eating

I am very sorry for posting a photo of myself depicting my struggle with ED without a sufficient trigger warning. I was very nervous to post it and didn’t think properly. I had positive intentions. I would never want to harm someone who shares my struggle.

— h (@halsey) December 28, 2020