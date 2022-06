Η Halsey απαντά στους θεατές που αποχώρησαν από συναυλία της όταν μίλησε για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα

Η Halsey απάντησε στους θεατές που αποχώρησαν από τη συναυλία της στην Αριζόνα όταν μίλησε για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα.

Κατά τη διάρκεια συναυλίας που έδωσε την Κυριακή (27/06) στο Φοίνιξ, η Halsey τάχθηκε κατά της κίνησης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ανατρέψει την απόφαση-ορόσημο στην υπόθεση Roe εναντίον Wade, η οποία κατέστησε την άμβλωση νόμιμη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Οι πολιτείες των ΗΠΑ θα μπορούν πλέον να αποφασίζουν τη νομοθεσία για τις αμβλώσεις ξεχωριστά, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι έως και 26 πολιτείες είναι βέβαιο ή πιθανό να επιβάλουν την απαγόρευση των αμβλώσεων.

«Ξέρω ότι θέλουμε να καθίσουμε στο σπίτι μας και να περιμένουμε να έρθει κάποιος επαναστάτης για να κάνει τη διαφορά, αλλά κανείς δεν έρχεται», είπε η Halsey στο κοινό στο αμφιθέατρο Ak-Chin Pavilion.

«Κανείς δεν έρχεται. Εναπόκειται σε κάθε έναν από εσάς, σε εμένα, σε κάθε άτομο σε αυτό το χώρο να κάνουμε το καθήκον μας – να προστατεύσουμε τη σωματική αυτονομία και τη σωματική ακεραιότητα. Να προστατεύσουμε το ιατρικό απόρρητο», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια κάλεσε το κοινό κάθε φορά που η ίδια φώναζε «το σώμα μου» να απαντά «η επιλογή μου».

Ένας χρήστης του Twitter υποστήριξε ότι οι ορισμένες θεατές αποχώρησαν από τη συναυλία κατά τη διάρκεια της ομιλίας της Halsey.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που μόλις έφυγαν από τη συναυλία της Halsey μετά το “Nightmare” όταν μίλησε για τις αμβλώσεις ήταν αηδιαστικός. Πολεμήστε για αυτό που είναι σωστό», έγραψε.

Η Halsey αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο tweet και σχολίασε: «Το μειονέκτημα του να κάνεις υπαίθριες συναυλίες: δεν υπάρχει πόρτα για να τους χτυπήσεις κατά την έξοδο».

Σε άλλα βίντεο από τη συναυλία, η Halsey φαίνεται να λέει στο πλήθος: «Αν έχετε τρελαθεί σε αυτό το κοινό αυτή τη στιγμή και μοιράζεστε στατιστικά στοιχεία στο Instagram και infographics και λέτε “αυτό είναι πραγματικά άσχημο”, αυτό που θα έπρεπε να κάνετε αντί γι’ αυτό είναι να μοιράζεστε ιστορίες για τους τρόπους με τους οποίους ωφεληθήκατε από την άμβλωση»

«Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου σπαράζει κοιτάζοντας αυτό το κοινό, επειδή βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους που αξίζουν το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη που χρειάζονται. Που αξίζουν το δικαίωμα να επιλέξουν τον εαυτό τους σε μία κατάσταση όπου υπάρχει επιλογή», συνέχισε.

«Μερικοί από τους ανθρώπους που κοιτάζω αυτή τη στιγμή θα χρειαστούν μία ημέρα άμβλωση και το δικαιούστε αυτό», τόνισε.

«Είτε πρόκειται για μία κατάσταση που απειλεί τη ζωή σας είτε όχι, το δικαιούστε. Και εδώ στην Αριζόνα, πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά ώστε το άτομο αριστερά και δεξιά σας να έχει αυτό το δικαίωμα για το υπόλοιπο της ζωής του», παρότρυνε το κοινό

«Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να πάτε σπίτι σας τώρα. Δεν με νοιάζει. Αν δεν σας αρέσει, δεν ξέρω γιατί ήρθατε σε συναυλία της Halsey», είπε.

Η Halsey δήλωσε «ηττημένη» μετά την έκδοση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τις αμβλώσεις.

«Υπερασπίζομαι τις αμβλώσεις, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τη σωματική ακεραιότητα για όσο καιρό έχω το βήμα μου και μου τελειώνουν οι τρόποι με τους οποίους μπορώ να διατυπώσω και να περιγράψω τη σοβαρότητα του αντίκτυπου που έχει ο φονταμενταλισμός στη χώρα μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς αναζητούν στη σελίδα μου πληροφορίες ή συμβουλές, αλλά χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους με μεγαλύτερο κύρος και εμπειρία από εμένα και να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου. Δεν θέλω απλώς να συμμετάσχω σε έναν αντιμαχόμενο θόρυβο», συνέχισε.

«Είμαι απλά ηττημένη αυτή τη στιγμή», παραδέχθηκε η Halsey.

