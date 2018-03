Το «Alone» είναι το τραγούδι όπου το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» συναντά την ανατρεπτική αντίληψη της Halsey και σμίγει με τον hip-hop κόσμο του Big Sean και της Stefflon Don.

Η Halsey ανανεώνει το «Alone» προσκαλώντας τον Big Sean και τη Stefflon Don να συμβάλλουν με τις δυνάμεις τους.

Το «Alone» προέρχεται από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ της Αμερικανίδας τραγουδίστριας με τίτλο «hopeless fountain kingdom», που κυκλοφόρησε τον προηγούμενο Ιούνιο μέσω των Astralwerks και Capitol Records / Universal Music, κάνοντας εντυπωσιακό ντεμπούτο στο Νο1 του «Billboard 200».

Το «hopeless fountain kingdom» άντλησε έμπνευση από την πολυφημισμένη τραγωδία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, παρουσιάζοντας την ιστορία δύο κατατρεγμένων εραστών, του Angelus και της Aureum, σε ένα φουτουριστικό κόσμο.

Το τελευταίο διάστημα, η 23χρονη έχει έρθει στο επίκεντρο χάρη στο υπέροχο τραγούδι που επισφραγίζει τη σχέση της με τον G-Eazy. Το «Him & I» έχει αποκτήσει ήδη μία θέση στο Top 15 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» και στο διεθνές Airplay Chart της Ελλάδας.

Το soulful ηχόχρωμα του «Alone» ήταν ήδη πρόσφορο έδαφος για την προσθήκη ενός ραπ κουπλέ από δύο καλλιτέχνες όπως ο Big Sean και η Stefflon Don, οι οποίοι γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της pop, της hip-hop και της dancehall.

Το «Alone» αποκτά μία νέα διάσταση και προτείνεται ως το επόμενο single του «hopeless fountain kingdom» μετά το «Now Or Never» και το «Bad At Love», που χάρισε στη Halsey μία θέση στο Top 5 του «Billboard Hot 100» και την κορυφή στα «Dance Club Songs».

Το τραγούδι αντιστοιχεί στο πάρτι μασκέ που περιγράφεται στο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα».

Αν και ο 29χρονος Αμερικανός Big Sean είναι ενεργός από το 2008, η καριέρα το έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, όπου έχει βραβευθεί εφτά φορές με BET Awards, ενώ έχει προταθεί πέντε φορές για ένα βραβείο Grammy.

Από το 2011 και τον πρώτο δίσκο του έως σήμερα, έχει παραμένει ως ένας από τους πιο συνεπείς και πανταχού παρόντες καλλιτέχνες της hip-hop.

Η 26χρονη Βρετανίδα Stefflon Don (με καταγωγή από την Τζαμάικα) είναι ένα από τα πιο πολυδιάστατα και συναρπαστικά νέα ταλέντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις αρχές του έτους. κυκλοφόρησε το πρώτο της EP με τίτλο «Hurtin’ Me».

Τα αξιοθαύμαστα επιτεύγματα και οι κορυφαίες συνεργασίες δείχνουν ότι η χαρισματική ράπερ είναι μία δύναμη που πρέπει να ληφθεί υπόψη.