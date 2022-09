Halle Bailey: Πώς αντέδρασε όταν πήρε τον ρόλο της Άριελ στη «Μικρή Γοργόνα»

«Έπαθα σοκ, δεν το πίστευα», παραδέχτηκε η Halle Bailey.

Το teaser από το trailer για το επερχόμενο live-action ριμέικ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» της Disney κυκλοφόρησε νωρίτερα αυτό το μήνα, δίνοντας μία πρώτη εικόνα την εμφάνιση της Halle Bailey στο ρόλο της Άριελ.

Η Halle Bailey ανάρτησε στο κανάλι της στο YouTube ένα βίντεο στο οποίο απάντησε στις ερωτήσεις του κοινού και μοιράστηκε τις σκέψεις της σχετικά με τη συμμετοχή της στην ταινία.

Η 22χρονη τραγουδίστρια του διδύμου Chlöe x Halle δήλωσε ότι της αρέσουν πολύ τα γλυκά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και καταγράφουν τις αντιδράσεις νεαρών μαύρων κοριτσιών που βλέπουν μία πριγκίπισσα που τους μοιάζει.

«Είναι ένα τρελό συναίσθημα, πραγματικά, να βλέπεις όλες τις αντιδράσεις των μωρών μόνο στο teaser και, ξέρετε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό», είπε η Halle Bailey.

«Απλά κλαίω με όλα τα βίντεο που μου στέλνετε. Όλοι οι φίλοι μου μου στέλνουν όλα αυτά τα TikToks και τις αντιδράσεις, και είμαι απλά πανευτυχής και συγκλονισμένη και γεμάτη με τόση ευγνωμοσύνη», συνέχισε.

Φυσικά, η Halle Bailey ανέφερε ότι το αγαπημένο της τραγούδι από τη «Μικρή Γοργόνα» είναι το «Part of Your World», αλλά πρόσθεσε ότι «από κοντά δεύτερο» είναι το «Under The Sea».

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα ακούσετε και τα υπόλοιπα τραγούδια. Υπάρχουν τέσσερα νέα τραγούδια», αποκάλυψε.

Η Halley Bailey διηγήθηκε επίσης ποια ήταν η δική της αντίδραση όταν έμαθε ότι θα υποδυθεί την Άριελ στο ριμέικ της «Μικρής Γοργόνας», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Μάιο του 2023.

«Έπαθα σοκ, δεν το πίστευα», παραδέχτηκε. «Δεν πίστευα ότι ήταν αλήθεια. Νόμιζα ότι ήταν φάρσα, αλλά δεν ήταν. Ήμουν απλά πανευτυχής που θα μπορέσω να βάλω τη δική μου πινελιά στην Άριελ και το ποια είναι για μένα και πόσα σήμαινε για μένα όλο αυτό το διάστημα ήταν πολύ σημαντικό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη σόλο μουσική της, η Halle Bailey είπε ότι στέλνει τραγούδια στην αδελφή της Chlöe και ότι δουλεύει στο στούντιο.

«Ελπίζω ότι σύντομα θα έχετε και εσείς δικά μου τραγούδια. Ήταν μία διαδικασία, απλά να είμαι στο στούντιο και να δημιουργώ μόνη μου. Είναι συναρπαστικό, είναι διασκεδαστικό, είναι αγχωτικό, αλλά ανυπομονώ να τα ακούσετε επιτέλους εσείς», σχολίασε.