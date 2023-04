«Η Μικρή Γοργόνα»: Η Halle Bailey τραγουδά το εμβληματικό «Part Οf Your World»

Το «Part Οf Your World» θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Disney.

Η αντίστροφη μέτρηση για την ταινία «Η Μικρή Γοργόνα» με πρωταγωνίστρια τη Halle Bailey στον ρόλο της Άριελ.

Η Disney γιόρτασε την επερχόμενη πρεμιέρα της live-action διασκευής του κλασικού μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων κυκλοφορώντας νέες αφίσες των χαρακτήρων, ένα νέο teaser και το πρώτο single από το επερχόμενο soundtrack της ταινίας.

Το κοινό ακούει για πρώτη φορά κανονικά τη Halle Bailey να ερμηνεύει το κλασικό τραγούδι «Part Οf Your World» της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα», από το οποίο είχε δοθεί μία πρόγευση στα προηγούμενα trailers και στα sneak peeks.

Σε μία νέα συνέντευξή της με τον Zane Lowe στο Apple Music 1, η Halle Bailey – που αποτελεί το ήμισυ του ντουέτου Chlöe x Halle – αποκάλυψε ότι προσπάθησε να κρατήσει τη δική της εκδοχή του «Part Οf Your World» όσο πιο κοντά στην πρωτότυπη εκδοχή που ερμήνευσε η Jodi Benson στην ταινία κινουμένων σχεδίων του 1989.

«Κάθε φορά που ακούω την Jodi Benson να το τραγουδάει, η νοσταλγία που νιώθω είναι απλά απίστευτη και με γεμίζει με τόση χαρά», είπε.

«Ανατριχιάζω σε όλο μου το σώμα, οπότε ήμουν πολύ ενθουσιασμένη που έκανα τη δική μου εκδοχή αυτού του τραγουδιού και προσπάθησα με τον καλύτερο τρόπο να φανώ αντάξια αυτού του τραγουδιού, ξέρετε, γιατί είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης», σημείωσε.

«Πήρα έμπνευση από το πρωτότυπο, βασιζόμενη πραγματικά στην καταπληκτική βάση που είχαμε ήδη από το πρωτότυπο», πρόσθεσε.

Το «Part Of Your World», σε μουσική του Alan Menken και στίχους του Howard Ashman, είναι μία δυναμική μπαλάντα στην οποία η Άριελ εκφράζει την έντονη επιθυμία της να γίνει άνθρωπος.

Οι στίχοι χρησιμοποιούν ονόματα αντί για διάφορους όρους που σχετίζονται με τους ανθρώπους και θα ήταν άγνωστοι σε μία γοργόνα.

«Η Jodi Benson είναι μία εμβληματική τραγουδίστρια και είναι ένας τόσο υπέροχος άνθρωπος μέσα και έξω», συνέχισε η Halle Bailey.

«Έτσι, όταν ηχογραφείς ξανά ένα τραγούδι που είναι ήδη σπουδαίο, πρέπει να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να σεβαστείς το πρωτότυπο, αλλά και να μη φοβάσαι να το κάνεις δικό σου. Έτσι, αυτό προσπάθησα πραγματικά να κάνω», εξήγησε.

Το soundtrack της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 19 Μαΐου, μία εβδομάδα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Μαΐου.

Το soundtrack θα περιλαμβάνει ολοκαίνουργιες ερμηνείες των κλασικών τραγουδιών της αρχικής ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» (1989) από το καστ και τέσσερα νέα πρωτότυπα τραγούδια που έγραψε ο συνθέτης της μουσικής της πρώτης ταινίας, Alan Menken, μαζί με τον Lin-Manuel Miranda.

Το εμβληματικό κινηματογραφικό μιούζικαλ «Η Μικρή Γοργόνα» της Disney περιλαμβάνει κλασικά τραγούδια όπως τα «Part Of Your World», «Poor Unfortunate Souls», «Kiss The Girl» και «Under The Sea».

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή της «Μικρής Γοργόνας» από τον Rob Marshall έχει ως θέμα την αγαπημένη ιστορία της Άριελ, μίας όμορφης και ζωηρής νεαρής γοργόνας με δίψα για περιπέτεια.

Εκτός από τη Hailey Bailey στον ρόλο της Άριελ, συμμετέχουν η Melissa McCarthy στον ρόλο της Ούρσουλα, ο Jonah Hauer-King στον ρόλο του πρίγκιπα Έρικ και ο Javier Bardem στον ρόλο του βασιλιά Τρίτωνα. Επίσης, ο Daveed Diggs δίνει τη φωνή του στον Sebastian τον κάβουρα, ο Jacob Tremblay στον Flounder και η Awkwafina στον Scuttle.