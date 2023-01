Sade, Snoop Dogg, Gloria Estefan και Jeff Lynne στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών

Η φετινή τελετή του Hall of Fame των Τραγουδοποιών θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Η Sade, ο Snoop Dogg, η Gloria Estefan, ο ιθύνων νους των Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, ο συνεργάτης της Alanis Morrisette, Glen Ballard, το είδωλο του New Jack Swing, Teddy Riley και η συνεργάτιδα της Taylor Swift, Liz Rose, θα ενταχθούν στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών με την κλάση του 2023.

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου στην καθιερωμένη στέγη του θεσμού, το Marriott Marquis Hotel στη Νέα Υόρκη.

Οι τραγουδοποιοί που εντάσσονται φέτος στο Hall of Fame είναι υπεύθυνοι για επιτυχίες όπως τα «Smooth Operator», «Man In the Mirror», «Drop It Like It’s Hot», «Rhythm Is Gonna Get You», «Mr. Blue Sky», «My Prerogative», «You Belong With Me» και «All Too Well».

Οι τραγουδοποιοί που θα τιμηθούν με τα ειδικά βραβεία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο πρόεδρος του Hall of Fame των Τραγουδοποιών, Nile Rodgers, δήλωσε: «Η μουσική βιομηχανία δεν υπάρχει χωρίς τους τραγουδοποιούς να προσφέρουν πρώτα σπουδαία τραγούδια. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχει ηχογραφημένη μουσική, δεν υπάρχουν συναυλίες, δεν υπάρχουν προϊόντα… τίποτα, όλα ξεκινούν από το τραγούδι και τον τραγουδοποιό».

«Επομένως, είμαστε πολύ υπερήφανοι που αναγνωρίζουμε συνεχώς μερικούς από τους πιο σημαντικούς πολιτιστικά τραγουδοποιούς όλων των εποχών», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Nile Rodgers, «η λίστα του 2023 αντιπροσωπεύει όχι μόνο εμβληματικά τραγούδια, αλλά και την ποικιλομορφία και την ενότητα σε όλα τα μουσικά είδη, τις εθνικότητες και τα φύλα, τραγουδοποιούς που έχουν εμπλουτίσει τις ζωές μας και, στην εποχή τους, κυριολεκτικά μεταμόρφωσαν τη μουσική και τις ζωές δισεκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο», συνέχισε.

Οι Blondie, οι R.E.M., οι Doobie Brothers, η Patti Smith και ο Steve Winwood ήταν μεταξύ των υποψηφίων που δεν εντάχθηκαν φέτος στο Hall of Fame.

Το Hall of Fame των Τραγουδοποιών είναι αφοσιωμένο στην αναγνώριση του έργου και της ζωής των συνθετών και στιχουργών που δημιουργούν μουσική σε όλο τον κόσμο.

Ένας τραγουδοποιός με αξιόλογη παραγωγή τραγουδιών δικαιούται να ενταχθεί στο Πάνθεον είκοσι χρόνια μετά την πρώτη εμπορική κυκλοφορία ενός σημαντικού τραγουδιού του.

Η διοργάνωση επέστρεψε πέρυσι μετά από τριετή διακοπή λόγω της πανδημίας και υποδέχθηκε στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών τη Mariah Carey, την Annie Lennox και τον Dave Stewart (Eurythmics), τους Isley Brothers, τον Steve Miller, τον Pharrell Williams και τον Chad Hugo (The Neptunes), τον Rick Nowels και τον William «Mickey» Stevenson.

Ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα των τραγουδιών που έχουν υπογράψει οι τραγουδοποιοί οι οποίοι θα γίνουν φέτος μέλη του Hall of Fame.

Sade Adu aka Sade

«Smooth Operator», «No Ordinary Love», «The Sweetest Taboo», «By Your Side», «Is It A Crime»

Glen Ballard

«Man In The Mirror», «You Oughta Know», «Hold On», «The Voice Within», «The Space Between»

Calvin Broadus Jr. aka Snoop Dogg

«Drop It Like It’s Hot», «Nuthin’ But A “G” Thang», «Young, Wild & Free», «Gin & Juice», «Next Episode»

Gloria Estefan

«Anything For You», «Don’t Wanna Lose You», «Words Get In The Way», «Rhythm Is Gonna Get You», «Let’s Get Loud»

Jeff Lynne

«Mr. Blue Sky», «Don’t Bring Me Down», «Evil Woman», «Livin’ Thing», «Telephone Line»

Teddy Riley

«Make It Last Forever», «I Want Her», «Just Got Paid», «I Like», «My Prerogative»

Liz Rose

«You Belong With Me», «Crazy Girl», «Girl Crush», «All Too Well», «White Horse»