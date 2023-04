Η Hailee Steinfeld συγκινείται με τη «θαυματουργή ανάρρωση» του Jeremy Renner

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που είναι κάτι παραπάνω από καλά».

Η Hailee Steinfeld δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενη που βλέπει τον Jeremy Renner να στέκεται ξανά στα πόδια του.

Το ET μίλησε με τη Hailee Steinfeld στο περιθώριο της εκδήλωσης Sony CinemaCon Presentation, όπου δεν μπόρεσε να μην συγκινηθεί όταν μίλησε για τον συμπρωταγωνιστή της στη σειρά «Hawkeye» και το παρ’ ολίγον θανατηφόρο ατύχημα που είχε όταν τον καταπλάκωσε ένα εκχιονιστικό μηχάνημα και τον τραυμάτισε πολύ σοβαρά.

«Έχω μιλήσει μαζί του», απάντησε η 26χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια όταν ρωτήθηκε αν έχει μιλήσει με τον Jeremy Renner μετά το ατύχημα τον Ιανουάριο.

Διαφήμιση

«Συγκινούμαι όταν μιλάω γι’ αυτό. Είμαι τόσο ευγνώμων που είναι καλά και έχει κάνει μια πραγματικά θαυματουργή ανάρρωση», συνέχισε.

Αναφερόμενη στη σχέση τους, η Hailee Steinfeld την παρομοίασε με τους χαρακτήρες που υποδύονται στην επιτυχημένη σειρά του Disney+, λέγοντας ότι υπάρχει ένας πραγματικός δεσμός μεταξύ τους.

«Γυρίζω πίσω και σκέφτομαι πόσο ενθουσιασμένη ήμουν μόλις τον γνώρισα και μετά συνειδητοποίησα πολύ γρήγορα – δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα το παραδεχτώ αυτό, αλλά όπως η Kate Bishop είναι με τον Clint, έτσι είμαι κι εγώ με τον Jeremy», εξήγησε.

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που είναι καλά και είναι κάτι παραπάνω από καλά. Είναι μεγάλος μαχητής», πρόσθεσε.

Ενώ είναι ήδη θαυμάζει τον 52χρονο ηθοποιό, η Hailee Steinfeld σημείωσε ότι εμπνέεται ακόμα περισσότερο μετά τη «θαυματουργή» ανάρρωση που έχει παρουσιάσει τους τελευταίους μήνες.

«Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αποτελεί την μεγαλύτερη έμπνευση, και όχι ότι ήδη δεν αισθανόμουν έτσι γι’ αυτόν – αισθάνομαι έτσι επί ένα εκατομμύριο φορές. Είναι καταπληκτικός», σχολίασε.

Ενώ δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τη δεύτερη σεζόν του «Hawkeye», η Hailee Steinfeld δανείζει τη φωνή της στη νέα ταινία «Spider-Man: Across the Spider-Verse» (Spider-Man: Ακροβατώντας στο Αραχνο-Σύμπαν), τη συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spider-Man: Into the Spider-Verse» του 2018.

Παράλληλα, η Hailee Steinfeld έχει επιστρέψει με σταθερά βήματα στη μουσική βιομηχανία.

Μετά από μία απουσία δύο ετών, η Hailee Steinfeld κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2022 το single «Coast» με τη συμμετοχή του Anderson .Paak, και τον προηγούμενο Μάρτιο κυκλοφόρησε το «SunKissing».