Η Hailee Steinfeld συνεργάζεται με τον Anderson.Paak στο νέο single «Coast»

Νέο τραγούδι από τη Hailee Steinfeld.

Η πολυπλατινένια pop τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Hailee Steinfeld επιστρέφει με το νέο single «Coast» σε συνεργασία με τον Anderson .Paak.

Η Hailee Steinfeld μίλησε για το single στο Rolling Stone: «Είμαι τόσο χαρούμενη που επιτέλους μπορώ να μοιραστώ το “Coast” με τον κόσμο. Αυτό το τραγούδι είναι βαθιά προσωπικό για εμένα και είναι επηρεασμένο από τις ρίζες μου στην Καλιφόρνια και τη μουσική που άκουγα μεγαλώνοντας με την οικογένειά μου», είπε.

«Ο μόνος καλλιτέχνης με τον οποίο φανταζόμουν να συνεργαστώ σε αυτό το τραγούδι ήταν ο φίλος μου, Anderson .Paak. Είναι εντελώς σουρεαλιστικό να ξέρω ότι αγάπησε το τραγούδι αρκετά ώστε να δανείσει την ευφυΐα του και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που έχω την υποστήριξή του», εξήγησε.

«Αυτή είναι μόνο η αρχή και ανυπομονώ να μοιραστώ σύντομα μαζί σας τα υπόλοιπα που πρόκειται να έρθουν», πρόσθεσε.

Ο Anderson .Paak συμμερίστηκε τον ενθουσιασμό της: «Η Hailee είναι καλή φίλη και ήμουν ήδη θαυμαστής της δουλειάς της στη μεγάλη οθόνη, αλλά όταν μου έβαλε να ακούσω το “Coast” ειλικρινά σοκαρίστηκα με το πόσο δυνατό ήταν!», είπε.

«Δεν ακούς πολλά pop τραγούδια με ένα τόσο κολλητικό groove όπως αυτό. Είναι ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγούδι και νομίζω ότι οι φωνές μας αναπάντεχα δένουν πολύ καλά μεταξύ τους», ανέφερε.

Το «Coast» θέτει τις βάσεις για ακόμα περισσότερη μουσική από τη Hailee Steinfeld.

Το 2020, κυκλοφόρησε το EP «Half Written Story», το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams και διέθετε αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών όπως τα «I Love You’s» και «Wrong Direction».

Το i-D έγραψε ότι το EP ήταν «μία καυστικά ειλικρινής συλλογή από πραγματικά pop τραγούδια», ενώ το Forbes δήλωσε: «Όταν ακούς την οικειότητά της, τη στάση της στη χαρούμενη pop, την παραγωγή και το πάθος που βγάζει στα πρώτα πέντε τραγούδια είναι ξεκάθαρο ότι η αγάπη της για τη μουσική είναι γνήσια».

Εκτός από την ακμάζουσα καριέρα της στη μουσική, η Hailee Steinfeld έχει διακριθεί και ως ηθοποιός και έχει προταθεί για Όσκαρ για τον ρόλο της στην ταινία «True Grit».

Η Hailee Steinfeld πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά «Dickinson» του Apple TV+, η οποία της χάρισε ένα Peabody Award το 2020. Διετέλεσε επίσης εκτελεστική παραγωγός και για τις τρεις σεζόν της σειράς, ενώ επίσης έγραψε και κυκλοφόρησε το πρωτότυπο τραγούδι «Afterlife» πριν από την πρώτη σεζόν του «Dickinson», επιδεικνύοντας τις ικανότητές της εντός και εκτός της οθόνης.

Επιπλέον, εμφανίστηκε στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Kate Bishop στην επιτυχημένη σειρά «Hawkeye» της Marvel για το Disney+ και δάνεισε τη φωνή της στον χαρακτήρα της Vi στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Arcane» του Netflix, βασισμένη στο παιχνίδι «League of Legends» της Riot Games. Τον Ιούλιο του 2023, θα επιστρέψει στον ρόλο της «Spider-Gwen» στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία κινουμένων σχεδίων «Spiderman: Into the Spider-Verse».

Ετοιμαστείτε για περισσότερη μουσική από τη Hailee Steinfeld σύντομα, καθώς βρίσκεται στο κατώφλι του μεγαλύτερου, πιο τολμηρού και πιο λαμπρού κεφαλαίου της.