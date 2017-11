«Πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα από τη showbiz», δήλωσε η Lady Gaga στο κοινό που παρακολουθούσε τη συναυλία της στο Κοννέκτικατ.

Η τραγουδίστρια – για άλλη μια φορά έδειξε πως είναι μεγάλη καρδιά – σταμάτησε τη συναυλία της όταν είδε έναν τραυματισμένο φαν στο έδαφος για να τον ρωτήσει: «Είσαι καλά; Χρειάζεσαι περισσότερη βοήθεια, έναν γιατρό;».

«Λυπάμαι πολύ που χτύπησες στο πρόσωπό και αιμορραγείς. Θα βεβαιωθούμε ότι είσαι εντάξει, okay;».

VIDEO: A fan was hit in the face & started bleeding during tonight’s show, so Lady Gaga stopped the show to make sure she was fine & gave her a backstage pass! @ladygaga #JoanneWorldTour #JoanneWorldTourConnecticut pic.twitter.com/pVLruwbT0d

— Joanne World Tour (@ladygaga_JWT) 12 Νοεμβρίου 2017