H Billie Eilish ηχογραφεί ένα cover του «New York New York» για το «The Morning Show»

Η pop star του «bad guy» τραγούδησε το τραγούδι που έγινε διάσημο από τον Frank Sinatra.

Η Billie Eilish, η pop star αποκάλυψη του 2019 που πριν από λίγες μέρες βραβεύτηκε ως «Καλλιτέχνης της Χρονιάς» στα πρώτα Apple Music Awards αλλά και ως «Γυναίκα της Χρονιάς» από το Billboard, ηχογραφεί μια ιδιαίτερη διασκευή. Σε ένα από τα επεισόδια της του The Morning Show – η εμβληματική τηλεοπτική σειρά του Apple + με την Jennifer Aniston και τον Steve Carell – μπορείτε ν’ ακούσετε την Eilish να τραγουδάει το «New York New York», του τραγούδι που έγραψαν John Kander και Fred Ebb για την ομώνυμη ταινία του Martin Scorsese που τραγούδησε ο Frank Sinatra.

Το «The Morning Show» είναι μια σειρά του Apple TV, η οποία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Brian Stelter, Top of the Morning:Inside the Cutthroat World of Morning TV, που πραγματεύεται την πιεστική καθημερινότητα ενός παρουσιαστή πρωινής εκπομπής. Η Aniston ενσαρκώνει την Alex Levy, παρουσιάστρια του «The Morning Show», ένα από τα πιο επιτυχημένα πρωινά προγράμματα ειδήσεων των ΗΠΑ. Ενώ ο Steve Carell είναι στο ρόλο του Mitch Kessler, σύζυγος της ηρωίδας ο οποίος απολύεται έπειτα από ένα σεξουαλικό σκάνδαλο που πλήττει το όνομά του…

Να σας πούμε επίσης πως σύμφωνα με τις φήμες που επιβεβαιώνει το Variety, η Billie Eilish ήρθε σε συμφωνία ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων με το Apple+ για ένα ντοκιμαντέρ γι’ αυτή και όπως λέγεται ήδη ένα συνεργείο κινηματογραφιστών ακολουθεί τη pop star κατά τη διάρκεια των δημόσιων εμφανίσεών της. Η σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ θα είναι του R.J. Cutler ενώ η παραγωγή της Interscope Films.