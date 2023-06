Η Gwen Stefani επιστρέφει με το νέο single «True Babe»

Το πρώτο τραγούδι της Gwen Stefani μετά από δύο χρόνια.

Η Gwen Stefani επιστρέφει θριαμβευτικά με το νέο single «True Babe».

Το «True Babe», το πρώτο τραγούδι της Gwen Stefani μετά το «Slow Clap» με τη συμμετοχή της Saweetie που κυκλοφόρησε το 2021, είναι ένα ακαταμάχητο pop anthem με μια alternative πινελιά.

Το «True Babe», σε παραγωγή του σουηδικού διδύμου Jack & Coke και του rocker KThrash από το Λος Άντζελες, αναδεικνύει τη χαρακτηριστική φωνή της Gwen Stefani και το ταλέντο της να μοιράζεται αφιλτράριστα τα συναισθήματά της μέσα από τους ειλικρινείς στίχους της.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του νέου single της, η Gwen Stefani έχει προγραμματίσει μια σειρά από σημαντικές εμφανίσεις σε φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι.

Η διαχρονική hitmaker ανέβηκε στη σκηνή του Prague Rocks Festival στην Πράγα της Τσεχίας στις 21 Ιουνίου, ενώ θα ακολουθήσουν τρεις μεγάλες ζωντανές εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης μιας headline εμφάνισης στο Warwick Castle και δύο συναυλιών στο πλευρό της Pink στο BST Hyde Park.

Το «True Babe» κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music μετά την ανακοίνωση ότι η Gwen Stefani θα επιστρέψει για να αναλάβει καθήκοντα coach στην 24η σεζόν του αμερικανικού «The Voice» μαζί με τη Reba McEntire, τον John Legend και τον Niall Horan.

Ως frontwoman του εμβληματικού συγκροτήματος No Doubt από την Καλιφόρνια, η Gwen Stefani ανανέωσε το εναλλακτικό ροκ και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές γενιές γυναικείων συγκροτημάτων.

Τα πέντε άλμπουμ των No Doubt έχουν αναδείξει την επιδεξιότητα που τη διακρίνει ως δημιουργό και τους συγκλονιστικούς στίχους της με Νο. 1 επιτυχίες όπως τα «Don’t Speak», «Just a Girl» και «Hey Baby», μεταξύ άλλων.

Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ της, «Love. Angel. Music. Baby.» έγινε πέντε φορές πλατινένιο και χάρισε τα hit singles «Rich Girl», «What You Waiting For?» και τη Νο. 1 επιτυχία «Hollaback Girl» σε παραγωγή του Pharrell Williams.

Το δεύτερο άλμπουμ της Gwen Stefani, με τίτλο «The Sweet Escape», περιείχε το single «Wind It Up» που ανέβηκε στο Top 10 του Billboard Hot 100 και το αξέχαστο anthem «The Sweet Escape».

Το «True Babe» και το «Slow Clap» αποδεικνύουν την αβίαστη ευελιξία της Gwen Stefani και έρχονται σε θαυμάσια αντίθεση με το ska του «Let Me Reintroduce Myself» του 2021, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του iTunes.

Το 2020, η Gwen Stefani είχε δύο Νο. 1 επιτυχίες στο Hot Country Songs Chart του Billboard σε συνεργασία με τον σύζυγό της Blake Shelton στα τραγούδια «Nobody But You» και «Happy Anywhere» και επανακυκλοφόρησε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της, «You Make It Feel Like Christmas», προθέτοντας δύο νέα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Here This Christmas».