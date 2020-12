Η Gwen Stefani κυκλοφορεί το νέο single «Let Me Reintroduce Myself»

Η Gwen Stefani επιστρέφει στις ρίζες της.

Η Gwen Stefani κυκλοφορεί ένα νέο single με τίτλο «Let Me Reintroduce Myself», το οποίο ξεχωρίζει για τις reggae επιρροές του.

Το «Let Me Reintroduce Myself» υπενθυμίζει στο κοινό αυτό που μπορεί να κάνει καλύτερα η Gwen Stefani: να δημιουργεί μουσική που είναι γεμάτη ζωντάνια και ενέργεια, αλλά και συγχρόνως αληθινή και ειλικρινής ως προς την καλλιτεχνική ταυτότητά της.

Η τραγουδίστρια έχει γράψει το «Let Me Reintroduce Myself» μαζί με τον ασταμάτητο hitmaker Ross Golan και τον ανερχόμενο τραγουδοποιό / παραγωγό Luke Niccoli, ενώ η ηχογράφηση του single έγινε σε καραντίνα.

Το «Let Me Reintroduce Myself» είναι μια ωδή στις ρίζες της Gwen Stefani και στα πρώτα βήματα της καριέρας της ως μέλος του ska-punk συγκροτήματος No Doubt.

«Αυτό το τραγούδι είναι ένας τρόπος να πούμε ότι επέστρεψα με νέα μουσική. Είναι ένα διασκεδαστικό, ανάλαφρο τραγούδι, επειδή είχα την έμπνευση και την ελπίδα να φέρω λίγη χαρά», δηλώνει η Gwen Stefani.

«Η ιδέα ήταν να γράψω ένα τραγούδι που είχε λίγο νοσταλγικό συναίσθημα, οπότε νομίζω ότι μουσικά θα σας θυμίσει τον παλιό καιρό, εκεί από όπου ξεκίνησα μουσικά, το οποίο ήταν με ska και reggae. Είμαι ακόμα η ίδια αλλά εδώ είναι κάτι καινούργιο σε περίπτωση που νιώσετε ότι θέλετε να ακούσετε λίγα περισσότερα από εμένα», προσθέτει.

Η Gwen Stefani παρουσίασε το νέο τραγούδι της στο χθεσινό επεισόδιο του αμερικανικού «The Voice», στο οποίο εκτελεί χρέη coach για πέμπτη σεζόν.

Το «Let Me Reintroduce Myself», το οποίο κυκλοφορεί από την Interscope Records / Universal Music, δίνει συνέχεια σε μια γεμάτη χρονιά για την τραγουδίστρια.

Η Gwen Stefani εμφανίστηκε στο Top 10 του chart για τα Hot Country Songs στο Billboard με τις δύο συνεργασίες της με τον αρραβωνιαστικό της Blake Shelton στα τραγούδια «Nobody But You» και «Happy Anywhere», ενώ το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ της «You Make It Feel Like Christmas» του 2017 επανεκδόθηκε περιλαμβάνοντας δύο νέα τραγούδια, το κλασικό «Sleigh Ride» και το ολοκαίνουργιο «Here This Christmas».