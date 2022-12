Η Gwen Stefani για την επανένωση των No Doubt: «Τα πάντα μπορούν να συμβούν

Η Gwen Stefani άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανενωθούν για ακόμα μία φορά οι No Doubt.

Η Gwen Stefani μίλησε για το ενδεχόμενο να επανενωθούν οι No Doubt και για τις αγαπημένες της χριστουγεννιάτικες παραδόσεις.

«Ποιες είναι οι πιθανότητες για οτιδήποτε;», δήλωσε η 53χρονη τραγουδίστρια στην Wall Street Journal όσον αφορά την επανένωση με τους πρώην συνεργάτες της στο συγκρότημα.

«Μόλις εμφανίστηκα στο “The Drew Barrymore Show”. Ήταν μία από τις αγαπημένες μου διάσημες όταν ήμουν μικρό κορίτσι, και τώρα μόλις ήμουν στην εκπομπή μαζί της. Όλα μπορούν να συμβούν», συνέχισε.

«Δεν έχω ιδέα τι πρόκειται να συμβεί με τους No Doubt. Δεν έχουμε συζητήσει ακόμη να κάνουμε κάτι, αλλά νιώθω ότι όλοι το κάνουν, σωστά; Όλοι οι άνθρωποι της δεκαετίας του ’90. Οι Blink-182 έκαναν μία οκτάμηνη περιοδεία που έγινε sold out μέσα σε πέντε λεπτά», πρόσθεσε, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα της επανασύνδεσης.

Οι No Doubt, οι αποτελούνταν από την Gwen Stefani, τον κιθαρίστα Tom Dumont, τον μπασίστα Tony Kanal και τον ντράμερ Adrian Young, συναντήθηκαν για τελευταία φορά πριν από μία ολόκληρη δεκαετία και κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Push and Shove» του 2012.

Το «Push and Shove» ήταν το πρώτο άλμπουμ τους μετά από έντεκα χρόνια και το «Rock Steady» του 2001.

Βέβαια, από τότε, η Gwen Stefani έχει γνωρίσει και παντρευτεί τον σύζυγό της Blake Shelton, έχει κάνει εμφανίσεις στο Λας Βέγκας και έχει κυκλοφορήσει άλλα δύο σόλο άλμπουμ, το «This Is What the Truth Feels Like» το 2016 και το «You Make It Feel Like Christmas» το 2017.

«Στον Blake αρέσει να δημιουργεί νέες παραδόσεις κάθε χρόνο», πρόσθεσε η Gwen Stefani για τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζει τις γιορτές με τον σύζυγό της και τους τρεις γιους της.

«Κάνουμε αυτό το πράγμα που λέγεται timpano dome, που είναι ένας ιταλικός θόλος, είναι κάτι σαν λαζάνια μέσα σε πίτσα. Το κάνουμε αυτό από τότε που τον γνώρισα. Ήταν σε μία διάσημη ταινία (το “Big Night” του 1996). Μπορείς να βάλεις οτιδήποτε μέσα», περιέγραψε.