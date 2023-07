Guns N’ Roses: Όταν ολόκληρο το ΟΑΚΑ τραγούδησε το «happy birthday» στον Slash

Ο Axl Rose πραγματοποίησε μία συγκινητική έκπληξη στον Slash κατά τη διάρκεια της αξέχαστης συναυλίας των Guns N’ Roses στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το Σάββατο 22 Ιουλίου.

Καθώς τα φώτα χαμήλωσαν και ο ενθουσιασμός του πλήθους κορυφώθηκε, ο Axl Rose διέκοψε τη συναυλία και απευθύνθηκε στη θάλασσα των Ελλήνων θεατών που ζητωκραύγαζαν.

Μέσα στην ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που είχε δημιουργήσει το κοινό, ο Axl Rose παρότρυνε το πλήθος των 50.000 θεατών του ΟΑΚΑ να τραγουδήσει το «Happy Birthday» στον Slash, ο οποίος θα γιόρταζε τα 58α γενέθλιά του την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 23 Ιουλίο, με ένα γνήσιο χαμόγελο.

Στη συνέχεια, με μία φωνή γεμάτη ψυχή, ο Axl Rose ξεκίνησε να τραγουδά και το κοινό τον ακολούθησε πρόθυμα με τεράστιο ενθουσιασμό, σε μία εκπληκτική στιγμή που έκανε τον γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης και θα θυμούνται για πάντα για Έλληνες θεατές.

Μετά τη μαγευτική συναυλία των Guns N’ Roses στη Αθήνα, ο Slash εξέφρασε μέσω Twitter την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του για την υπέροχη έκπληξη για τα γενέθλιά του.

Ο Slash ευχαρίστησε ευγενικά το ελληνικό κοινό για την αμέριστη υποστήριξή του και την ηλεκτρισμένη ενέργεια που έδωσε στην τελευταία βραδιά της ευρωπαϊκής περιοδείας των Guns N’ Roses.

«Σε ευχαριστούμε Αθήνα για τη φανταστική τελευταία βραδιά της ευρωπαϊκής περιοδείας! Ήσασταν απίστευτοι! Ήταν ένας τέλειος αποχαιρετισμός που θα θυμόμαστε πάντα, εις υγείαν», έγραψε.

Thank you Athens for a fantastic last night of the European tour! You were no less then incredible! It was a perfect send off that we'll always remember, cheers! iiii]; )'

— Slash (@Slash) July 22, 2023